'Déu ho veu': el retrat més íntim i provocador d'Oscar Tusquets, l’arquitecte polifacètic
- L'arquitecte Oscar Tusquets és el protagonista de Déu ho veu, un documental coproduït per RTVE
- Dirigit per Alex Guimerà, profunditza en l'arquitecte, pintor i assagista
Oscar Tusquets ha deixat empremta en l'arquitectura i el disseny. L'arquitecte és el protagonista del documental Déu ho veu, coproduït per RTVE i dirigit per Alex Guimerà i Guillem Ventura. Un film que combina escenes íntimes, converses i viatges durant cinc anys de la seva vida creativa i personal. Segons Tusquets "l'artista bo fa coses que cap espectador pot valorar", explica, per això el títol: Déu ho veu.
El director explica que han seguit l’arquitecte durant cinc anys, i que “ha estat molt fàcil treballar amb ell”. Tusquets, amb el seu humor habitual, afegeix: “Jo he portat els maons i ells han fet la paret”.
"Les converses amb Miquel Barceló i Antonio López són fantàstiques", destaca Alex Guimerà, que assenyala que la idea del documental era narrar, a través de les converses de l'Oscar amb els seus amics. Isabel Coixet, Albert Serra, Milena Busquets, María Vargas Llosa o Julia de Castro són entre altres, les personalitats que apareixen al film.
Un creador polifacètic i amb una personalitat única
L'artista confessa que va ser l’arquitectura qui el va “abandonar”: “Amb la crisi del 2008 ens vam quedar sense encàrrecs i vam haver de tancar l’estudi”, recorda.
Reconeix que ja no queda gaire gent com ell i es defineix com un creador polifacètic: “Estic incapacitat per a l’especialització.”
Paral·lelament, Tusquets celebra haver estat jove durant les dècades dels seixanta i setanta. "Viure en comunes, anar al llit amb les xicotes dels millors amics... El que ens salvava era la sinceritat. Ara el món és molt menys excitant", confessa.
I, paradoxalment, tot i el seu esperit transgressor, si hagués de resumir la seva filosofia de vida en una frase seria: “Res en excés”.
La seva relació amb Salvador Dalí
Més enllà de la seva trajectòria professional, el documental també revela el costat més íntim de Tusquets. Fruit de la seva llarga relació d’amistat i complicitat creativa, entre Tusquets i Salvador Dalí van sorgir nombrosos dissenys d’espais, mobiliari i diversos objectes destinats a la sala Mae West del museu del pintor.
"Vam estar deu anys de molt bona relació, anava molt a Portlligat a veure'ls", explica. Ambdós tenien una relació molt estreta que, de vegades, donava gelosia a la seva pròpia dona, la famosa Gala. "Un dia no els vaig portar un regal i em va començar a pegar", diu entre riures, explicant diverses anècdotes.
Guimerà afirma que veure Déu ho veu és com anar de vacances amb ell. Un creador irrepetible, irònic i apassionat que ha deixat empremta en l’art, el disseny i l’arquitectura. "Hem tingut la sort que no m'he mort", conclou l'arquitecte amb ironia.