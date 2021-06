'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya amb convidats amb una filosofia de vida optimista i amb la capacitat de contagiar-la. S'emet els dimecres a La 2 i està dirigit i presentat per Anna Cler.

RTVE Catalunya emet aquest dimecres la visita d'Òscar Tusquets a 'Noms propis', programa que té com a escenari el Mercantic de Sant Cugat del Vallès. L'arquitecte ha participat en projectes arquitectònics com el remodelatge del Palau de la Música Catalana o la Vila Olímpica de Barcelona.

Òscar Tusquets va néixer a Barcelona l'any 1941. Va estudiar arquitectura i va treballar a l'estudi de Fernando Correa i Alfonso Milà fins que va fundar el seu propi estudi amb altres companys, un d'ells el seu amic de l'ànima, Lluís Clotet.

Alguns projectes arquitectònics en què ha pres part són l'ampliació de la facultat de medicina de Barcelona (1980), el remodelatge del Palau de la Música Catalana (1982) o la Vila Olímpica de Barcelona (1988-92). Es dedica també al disseny i ha rebut en diverses ocasions el Delta d'or del FAD. També pinta, representant paisatges urbans i interiors amb un llenguatge realista. Hi ha obra gràfica seva al Centre Georges Pompidou de París, al Museum of Modern Art de Nova York i a la New York World Gallery.

Pel que fa a literatura ha publicat les obres 'Más que discutible' (1994), 'Todo es comparable' (1998) i 'Dios lo ve' (2000). El seu últim llibre és 'Vivir no es tan divertido, y envejecer, un coñazo'. Tot i aquest títol, Tusquets li ha tret, als seus 80 anys, molt profit a la vida. Tot i que li avorreix parlar-ne, ha format part de l'anomenada "gauche divine", s'ha casat 4 vegades i només amb la seva darrera parella ha tingut fills que ara són adolescents.

Durant la conversa, que es farà curta, parlarà de tot això, de la família, dels seus pares i de la seva germana Esther Tusquets, l'editora, i també de la seva gran amistat amb el geni Salvador Dalí.