Com va contractar l'entrenador de l'NBA Mike Brown a Jordi Fernández?
- El documental De Badalona a Brooklyn explica la trajectòria de l'entrenador de bàsquet Jordi Fernández
- Fernández és el primer català de la història a ser entrenador de l'NBA
Al documental De Badalona a Brooklyn, que ofereix La 2Cat a Docu2, s'explica la trajectòria de Jordi Fernández, el primer entrenador català de la història a l'NBA. Fernández entrenava equips de formació com el Femení Sarrià, el Montgat o el Sant Josep de Badalona durant la temporada, i a l'estiu marxava als Estats Units a fer campus de bàsquet per continuar formant-se. "Molts entrenadors volen triomfar i ser entrenadors NBA, però pocs fan aquesta inversió per ser una esponja i aprendre tant", apunta el periodista de Badalona Comunicació, Xavi Ballesteros. A banda d'entrenar,
Fernández treballava tot l'any els caps de setmana al restaurant Mont Bell, a Vallromanes, on organitzaven casaments, banquets i altres esdeveniments festius. "Sempre ha fet molts esforços per poder pagar-se els viatges per poder acudir als campus dels Estats Units", comenta Christian Bañuelos, amic de Jordi Fernández. A terres nordamericanes, els primers cinc anys s'hi passava tot l'estiu treballant també. Fins que al quart any coneix el prestigiós entrenador de l'NBA, Mike Brown, i la història canvia.
Entrenar al fill d'un entrenador d'NBA
El darrer dia del quart estiu als EUA, Brown va proposar a Fernández d'anar a Cleveland per entrenar durant una setmana al seu fill. En aquell moment, el Jordi havia de tornar a Badalona, i la resposta de l'entrenador nordamericà va ser molt convincent: "No et preocupis, et pago un bitllet i et poso un hotel", li va dir a en Jordi, que pensava: "Hòstia, aquest paio ha de tenir calers".
“No ho faig pels diners, això. El fet d'haver estat aquí és increïble“
En acabar la feina amb el seu fill, Mike Brown va preguntar-li a Fernández com volia que li pagués el servei que li havia fet. La resposta d'en Jordi, inspiradora, va ser: "No ho faig pels diners, això. El fet d'haver estat aquí és increïble". I en Brown li va dir que ja ho arreglarien.
'He de contractar aquest paio'
Brown va confessar-li a la seva dona que volia contractar a Fernández després de la setmana d'entrenaments que el tècnic català va proporcionar-li al seu fill. "He de contractar aquest paio", li deia. Brown no sabia com fer-ho, però això no li preocupava, la fórmula ja l'esbrinaria. L'americà tenia clar que volia a en Jordi al seu equip.
Fernández ja havia començat la pretemporada amb l'Hospitalet, però Brown el va trucar. Li va oferir una feina que consistia en ser ajudant del seu equip, els Cleveland Cavaliers, i entrenador del seu fill. Tot plegat implicava deixar-ho tot aquí i anar a viure allà, i Jordi va acceptar la proposta.
'El paio és boníssim'
Brown explica que un dels dies previs a l'inici de temporada a l'NBA anava cap al seu despatx i li va demanar al Jordi que l'acompanyés. Un jugador que el tècnic estatunidenc no recorda bé si era de segona ronda de draft o un agent lliure va acudir a les instal·lacions de la franquícia per entrenar-se. Era molt d'hora i no hi havia cap altre entrenador en aquell moment, així que com Brown tenia molta feina a l'oficina, va demanar-li a en Jordi que l'entrenés.
“Qui és l'entrenador que entrena el nostre jugador?“
Mentre en Jordi treballava a la pista amb el jugador i en Mike Brown ho feia al despatx, de sobte apareix Danny Ferry, el llavors director general dels Cleveland Cavaliers. "Qui és l'entrenador que entrena el nostre jugador?", va irrompre Ferry. "Vaig pensar: merda!", explica Brown. I li va dir: "T'ho hauria d'haver comentat", però Ferry li va contestar: "No, el paio és boníssim!", va exclamar, referint-se a Fernández. Tots dos, entrenador i director general, van arribar a la conclusió que l'havien de contractar. I així és com Jordi Fernández va aconseguir la seva primera feina com a entrenador de bàsquet professional als Estats Units.