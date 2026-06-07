Paula Fernández-Ochoa: "És una desgràcia que una mala persona arribi lluny"
- La consultora Paula Fernández-Ochoa explica a Noms Propis com treballa la marca personal d'una manera molt especial
- La comunicadora reflexiona al seu llibre VivircorRiendo sobre la relació entre l'èxit i ser una bona persona
Paula Fernández-Ochoa va créixer a Cercedilla envoltada de muntanyes i esforç. Els avis eren forners i conserges de l'escola d'esquí i d'allà va néixer la nissaga de l'esquí. El seu pare Francisco Fernández Ochoa va guanyar la medalla d'or als Jocs Olímpics d'Hivern de Sapporo i la seva tieta Blanca la de bronze als Jocs d'Alvertville. Advocada de formació i consultora per decisió vital, Paula ha fet del canvi, de la pèrdua i del repte un camí conscient. Va reconnectar amb l'esport fent maratons i ha corregut a deserts i a l'Himàlaia.
Després d'una trajectòria consolidada en el món jurídic, va decidir reinventar-se i posar el focus en ajudar persones i organitzacions a descobrir el seu propòsit i construir una marca amb sentit. Tots aquests aprenentatges els recull al llibreVivircorRiendo, on defensa una manera d'entendre la vida i la carrera professional i esportiva basada en l'autenticitat, l'acció i el coratge. Ho explica a Noms Propis.
El punt d'inflexió
La mort del seu pare, el seu gran referent, va ser un punt d'inflexió per a ella i li va aportar dos grans aprenentatges vitals. El primer, que "la vida no es tracta d'encaixar, sinó de trobar el teu camí i fer-te el teu lloc". I el segon, que "la vida no és destí, sinó gaudir de tot el camí". Quan Paula Fernández-Ochoa va donar el salt de l'advocacia a la consultoria, va muntar la seva empresa va començar a fer les coses com a ella li venia de gust, i allà va començar a ser feliç de veritat, treballant la marca personal de la gent.
Què és la marca personal?
El nínxol de l'advocacia, on ella va començar, és un sector endogàmic i que coneixia prou bé. Les regles del joc en aquest sector estaven en canvi perquè s'estava professionalitzant. L'estratègia i el pla de màrqueting, segons Fernández-Ochoa, optimitzava la professió, així que va traslladar-ho a una escala més aviat personal i individualitzada. "Vaig veure que aquest tipus de gestió de marca corporativa es podia extrapolar a la marca personal d'advocats i altres professionals", explica l'experta en marca personal i lideratge.
“Si no ets plenament feliç, no pots rendir al màxim, i viceversa“
Per a la comunicadora, "la marca personal és la nostra millor versió per aconseguir l'alt rendiment i la plenitud vital". Fernández-Ochoa pensa que "si no ets plenament feliç, no pots rendir al màxim, i viceversa" per a ser escollit en el mercat. "Què tens d'especial? Què tens que et faci únic per a que t'escullin a tu?", es pregunta l'especialista. En aquest sentit, la tasca de Fernández-Ochoa és ajudar a saber posar en valor el talent i posicionar-lo al mercat per a que sigui l'opció elegida.
Es pot triomfar tot i ser mala persona?
Al seu primer llibre, VivircorRiendo, la consultora parla de la importància de l'esport i de riure. Un dels aspectes que destaca l'autora és la importància de ser bona persona. "És una desgràcia que una mala persona arribi lluny", afirma Fernández-Ochoa a Noms Propis.
“Quan el talent s'apaga, el sistema guanya amb borregos i gent dolenta“
El propòsit de la 'speaker' és acabar amb la mediocritat, i ho intenta a través del treball amb marques personals i corporatives per extreure el talent i fer-lo brillar. "La mediocritat és un altaveu molt alt i molt injust que capa el talent", assegura la consultora, i es refereix al fet que quant algú despunta apareixen els mediocres per criticar i el talent s'esvaeix. "Quan el talent s'apaga, el sistema guanya amb borregos i gent dolenta", opina l'experta en comunicació, i afegeix que "la bondat hauria de ser el motor principal del món". Fernández-Ochoa conclou que "tothom té talent, però no sempre el sabem identificar o no sabem posar-lo més en valor".