Aquests són els beneficis del dejuni intermitent segons Xevi Verdaguer, psiconeuroimmunòleg i nutricionista
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L’actor Carles Sans, que formava part del Tricicle, fa dejuni intermitent. Només fa un àpat al dia, a l’hora de dinar. També practica exercicis de força tres cops a la setmana. “La veritat és que em trobo molt bé”, assegura al programa I ara què?. Tanmateix, el psiconeuroimmunòleg i nutricionista Xevi Verdaguer dona consells tant a ell com a la presentadora Sílvia Abril perquè tinguin més energia durant el dia.
Els beneficis del dejuni intermitent
Segons Verdaguer, una de les accions que es pot fer per tenir més energia és fer dejunis intermitents. Considera que si tens l’intestí inflamat per l’estrès o per manca de son, no hauries de fer-lo treballar tant per poder-lo desinflamar. L’expert en nutrició explica que passades 12 hores sense menjar, dones menys glucosa al teu cos i el cervell, que dona energia a totes les cèl·lules, comença a cremar greix i proporciona més energia. “Tens el cap més clarivident, tens més energia, no està tan cansat...”, assegura.
L’exercici físic, un altre factor clau per tenir més energia
A banda del dejuni intermitent, fer activitat física, tant de resistència com de força, t'ajudarà a tenir més energia i més claredat mental durant la jornada. Així ho explica Xevi Verdaguer a I ara què?: “Quan va fas càrdio que puguis xerrar amb el del costat, és a dir, sense gaire intensitat, aconsegueix que tinguis més mitocòndries”. Aquests òrgans, que es troben dins les cèl·lules, són els encarregats de fabricar energia.
“Si vols generar més mitocòndries, cal treballar la Zona 2“
Segons el psiconeuroimmunòleg, 300 minuts per setmana, és a dir, 5 sessions d’una hora d’activitat aeròbica és l'ideal per generar mitocòndries. A més, s'hi hauria d’incorporar dues hores setmanals d’exercicis de força “perquè estiguin més actives i fabriquin més energia”. “Si només fas exercicis de resistència, de baixa intensitat, tens més fàbriques per fabricar energia, però potser no tens més energia perquè et falta engegar el motor”, aclareix. “Si només fas força, faràs més energia amb les mitocòndries que tens, però si vols generar més mitocòndries, cal treballar la Zona 2”, afegeix. La Zona 2 és una intensitat d’entrenament aeròbic suau i moderat que se situa entre el 60% i 70% de la teva freqüència cardíaca màxima.
A part de fer dejunis d’entre 14 i 16 hores i de practicar exercici, Xevi Verdaguer també recomana exposar-se al fred, sobretot al matí, per generar mitocòndries i, per tant, tenir més energia.
Com pots saber si estàs en forma?
Segons Verdaguer, que quan t’aixequis no et falti força, que tinguis claredat mental, que facis de ventre un o dos cops al dia a hores regulars, que tinguis gana i, en el cas dels homes, ereccions al matí són símptomes que els teus nivells d’energia són bons. “El primer que has de notar que quan et despertes al matí, tinguis claredat mental i tinguis energia per aixecar-te i moure't i que tinguis energia per connectar socialment i estar amb gent. I quan arriben les nits, que tinguis ganes de dormir i descansar tota la nit”, comenta el nutricionista.
“T'has de mirar al mirall i les pupil·les han d'estar dilatades“
Les hormones d'estrès, com el cortisol i l’adrenalina, al matí han de ser altes. “T'has de mirar al mirall i les pupil·les han d'estar dilatades”, aconsella Xevi Verdaguer per comprovar-ho. Això és el que passa als infants, que no els falta vitalitat.
L’expert explica que a mesura que la gent envelleix, dorm menys hores i que les pupil·les cada vegada són més petites. “La llum del dia estimula menys a la retina que és al darrere d'aquesta pupil·la i, per tant, té un efecte estimulant més petit. La foscor a les nits, com que la pupil·la és petita, també incideix menys per ajudar a fabricar melatonina”, detalla.
Les dutxes calentes a la nit són un bon remei per a baixar revolucions. A més, Verdaguer recomana que les tres últimes hores abans d’anar a dormir “hi hagi foscor absoluta o una llum que no sigui estimulant”. I tu, fas tot el possible per tenir energia durant el dia i descansar bé a la nit?