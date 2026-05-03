La futbolista Mapi León sobre la seva renúncia al Mundial: "Els meus valors van per davant"
- La defensa del FC Barcelona, Mapi León, assegura que no va jugar al Mundial de 2023 per mantenir-se fidel als seus valors
- La futbolista va tornar a la selecció femenina de Sonia Bermúdez tres anys després
La futbolista del FC Barcelona, Mapi León, recorda al programa I ara què? una de les decisions més importants de la seva carrera: renunciar a jugar al Mundial 2022 amb la selecció espanyola. "Els meus valors van per davant", comenta. La central assenyala que, tant ella com algunes companyes, no van acceptar les condicions laborals que proposaven des de la Reial Federació Espanyola de Futbol i que, per això, es va posicionar en contra.
Una decisió important
León va formar part del grup de 15 jugadores que, entre l’Eurocopa i el Mundial, va reclamar millores en les condicions de treball dins de l'RFEF. Aquesta mobilització, coneguda com "Les 15", va generar un conflicte dins del futbol espanyol. Era la primera vegada que les futbolistes es negaven a ser seleccionades per representar el seu país.
“Jo vull jugar, competir, guanyar, però no és el principal per a mi“
Gràcies a les pressions de les esportistes es van aconseguir canvis. La majoria d’elles va tornar al Mundial del 2023, que va guanyar Espanya. Tot i les millores, Mapi León, Claudia Pina i Patri Guijarro consideraven insuficients els canvis realitzats: "Estic molt tranquil·la amb mi mateixa, no me’n penedeixo. Jo vull jugar, competir, guanyar, però no és el principal per a mi." No va ser fins l’any 2025 que va tornar a la selecció, amb l'entrada de la nova entrenadora Sonia Bermúdez i l'aplicació de les seves demandes.
Kika Nazareth, també jugadora del Barça, confessa a I ara què? que admira la postura valenta de Mapi León, la seva companya: "Jo no sé si ho faria." Afegeix que no creu que tingui la "maduresa" suficient per prendre una decisió així.
La seva introducció al futbol
Els inicis de la defensa al futbol es remunten a la seva infantesa, quan vivia a Saragossa. "M’encantava Oliver y Benji, era la meva passió. Llavors portava tots els dies la pilota a l’escola", explica León. Tot i això, confessa que des de ben petita arrossega la síndrome de la impostora: "Em feia molta por no saber fer les coses."
Una de les experiències que recorda és quan la van fitxar de petita per primera vegada en un supermercat mentre comprava amb la seva família. "Se’m va apropar un home que no havia vist mai i em va dir que feia pinta de jugar a futbol i que si volia anar a provar amb el seu equip", apunta la jugadora.
Viure del futbol
Abans d'arribar al FC Barcelona, Mapi León va jugar al Club Atlético de Madrid, però no podia dedicar-se únicament a l'esport perquè el sou que cobrava era baix. "Treballava en una escola amb nens i també en tecnificació", comenta. A més, compartia pis amb altres noies. No va ser fins el seu fitxatge amb el Barça, fa 9 anys, que va poder viure exclusivament del futbol sense haver de tenir altres feines.
Mapi León és un exemple de constància dins el futbol, ja que des que va començar en categories absolutes fins ara ha guanyat un total de 24 palmarès, entre els quals destaquen 8 de la Lliga F, 6 de la Copa de la Reina i 6 més de la Supercopa d'Espanya. La futbolista s'ha consolidat com un dels noms més importants de l'esport femení al país.