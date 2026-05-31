Jordi Basté, presentador: "El TOC m'ho imaginava, el TDAH va ser sorpresa"
- Al presentador Jordi Basté li van diagnosticar Trastorn Obsessiu Compulsiu (TOC) i Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH)
- L'actor José Corbacho va néixer amb espina bífida
Avui en dia parlar de salut mental obertament és més habitual que abans de la Covid. Malgrat això, el presentador Jordi Basté considera que encara s’hauria de tractar més aquest tema. Ell ho fa amb naturalitat. Al programa I ara què?, presentat per Sílvia Abril, explica que li van diagnosticar Transtorn Obsessiu Compulsiu i Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat: “El TOC m'ho imaginava, el TDAH va ser sorpresa”
TDAH: la necessitat de medicar-se
Basté comenta que el psiquiatre li va receptar medicació per tractar el Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat. “Estic encantat”, assegura. En aquell moment li va preocupar haver-se de prendre pastilles de per vida, però es va quedar alleujat amb la resposta del doctor: “Si et van bé, per què no?”
“Em trobo molt millor des que vaig amb una psicòloga i des que em medico“
El presentador del Pla Seqüència detalla que un mes després des que va començar el tractament, va preguntar al seu entorn si havien notat una millora en ell. La resposta va ser unànime: “Quina diferència!”. “Em trobo molt millor des que vaig amb una psicòloga i des que em medico perquè soc un TDAH”, sentencia. “Els psicòlegs i els psiquiatres estan aquí per ajudar-nos, no per dir-nos que estem bojos, sinó per controlar-nos”, afegeix.
A I ara què?, tant Basté con Sílvia Abril denuncien la falta de psicòlegs i psiquiatres i les llargues llistes d’espera per tractar la salut mental a la sanitat pública. “Tu saps la quantitat de nois i noies que necessiten urgentment anar amb un psicòleg i no poden perquè hi ha una llista d'espera terrible i perquè ens falten psicòlegs en aquest país?”, reflexiona el presentador.
Així es relaxa Jordi Basté
Ni fer ceràmica, ni practicar ioga, ni llegir un llibre... el que relaxa a Jordi Basté és dormir. Des del 2007 presenta el programa radiofònic El món a RAC 1 i des de llavors ha de matinar molt, més concretament, s’aixeca a les 4.24 h. “Tinc TOC”, diu. Malgrat que ja fa anys que obre els ulls abans que surti el sol, encara no s’hi ha acostumat. “És un drama. Quan em llevo al matí no soc persona”, assegura.
“Puc dormir onze hores“
Després de matinar de dilluns a divendres, l’objectiu de Basté és recuperar la son: “Arriba al cap de setmana puc dormir onze hores.” Explica que els divendres normalment no fa migdiada i que a la nit fa alguna activitat d’oci, però que a les 12 en punt s’acaba la festa... “Estigui on estigui el cap comença a bullir, caic rodó”, relata. L’endemà al matí es pot llevar a la 1 del migdia, això sí: interromp la son per anar al lavabo i continuar al llit.
Després de descansar 11 hores, dissabte igualment fa una migdiada i a la nit torna a dormir 11 hores més. El problema ve la nit de diumenge: “M'he de fotre totes les pastilles com si fos la Whitney Houston. Me les foto totes per intentar dormir perquè diumenge el cap diu: «No podràs dormir, no podràs dormir, no podràs dormir...» i efectivament, no puc dormir”. Malgrat aquesta incidència dilluns a les 4:24 h li sona l’alarma per començar una nova setmana. Dissabte vinent ja recuperarà la son...