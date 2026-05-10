Òscar Dalmau i Òscar Andreu: de no avenir-se a la universitat a ser companys de feina inseparables
“Aquest és el típic paio qui mai seria el meu amic”. Això és el que va pensar Òscar Andreu quan va veure Òscar Dalmau el primer dia de classe a la universitat. Els comunicadors i presentadors del programa La competència a RAC 1 van estudiar Comunicació Audiovisual a la Pompeu Fabra.
Andreu explica a I ara què?’ que eren 80 estudiants a l’aula i que preferia seure al darrere per poder fumar. “Arribo i veig a la primera fila un paio que ja portava probablement 20 minuts allà”, comenta. “A més a més anava vestit de dalt a baix de jugador de beisbol”, afegeix. “De la meva època rapera”, es defensa Dalmau. No s’haurien imaginat que acabarien fent el treball de final de carrera junts. “Aquest és el típic paio qui mai seria el meu amic perquè no pot ser que hagi arribat el primer a classe i que vagi vestit com un espantall”, recorda que va pensar Òscar Andreu.
L’inici d’una amistat
Durant els anys de carrera els Òscars coincidien amb la colla de companys de la facultat, però, segons apunten, no eren amics. Per fer el treball de final de carrera havien de fer grups de tres persones i tots dos es van quedar sols. Per la qual cosa van formar-ne un, juntament amb una altra persona.
“Sempre que hem escrit guions els hem escrit a quatre mans“
Els locutors van fer un fals documental sobre tràfic d'òrgans. “Ens vam adonar que fent aquesta pràctica que ens enteníem molt bé, hi havia acudits i ens ho passàvem bé escrivint junts, que també és una cosa estranya de veure entre la gent que escriu humor”, assegura Dalmau. Després d’aquesta bona experiència van pensar que potser podrien treballar junts en el futur. “Des de llavors sempre que hem escrit guions els hem escrit a quatre mans”, apunta el comunicador. Tan bé van avenir-se que van acabar la universitat i van anar a viure plegats al centre de Barcelona.
La ràdio i l’humor
Des de la facultat els Òscars tenien clar que volien dedicar-s’hi a la ràdio. “Tothom volia ser com a director de cinema, guionista de cinema i nosaltres volíem fer ràdio”, comenta Andreu. El 2000 van començar a treballar junts com a guionistes al programa Problemes domèstics. “Nosaltres vam començar a fer personatges a la ràdio treballant amb el Manel Fuentes, el Manel feia els protagonistes. Si feia de Jordi Pujol, doncs necessitàvem algú que fes de Marta Ferrusola”, explica Dalmau.
Quan van començar amb el programa La competència a RAC 1, el 2009, van construir un univers amb els personatges anònims que van crear. Segons apunten els presentadors, el públic no ho va entendre gaire les primeres setmanes d’emissió perquè “un programa on s'imita gent coneguda és més fàcil de captar l'atenció de l'oient”. Tanmateix, des de l’estrena el programa d’humor continua en la graella de l’emissora catalana amb uns seguidors fidels després de gairebé 20 anys.