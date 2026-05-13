Esther Niubó, consellera d'Educació: "La proposta que farem demà serà sobre l'escola inclusiva"
- La consellera d'Educació explica la posició del Govern a l'Altaveu al pati de La 2Cat
- Niubó defensa l'acord signat amb UGT i CCOO i reitera que l'augment salarial demanat per USTEC és de "màxims"
La consellera d'Educació Esther Niubó ha avançat la posició del departament en la taula de negociació de demà amb els sindicats: "La proposta que farem demà serà sobre l'escola inclusiva." "Pensem que aquí pot haver-hi l'espai per generar consens que necessitem", ha afegit.
Niubó s'ha desmarcat un cop més de les demandes dels sindicats que exigeixen apujar el sou del professorat entre 400 i 500 euros al mes per desconvocar la vaga. "Aquests posicionaments, que a vegades sentim que són molt de màxims, i que a més a més venen de molts anys en què no ha passat massa res, ens sembla que no ajuden a acostar posicions", ha valorat a l'Altaveu al pati de La 2Cat.
La titular d'Educació ha defensat, en canvi, l'acord signat amb UGT i CCOO, que representen sindicalment un 20% del professorat. "El més important és que tornem a seure tots els sindicats en una sola taula i siguem capaços d'analitzar la situació de tensió que es viu al sector educatiu", ha recalcat Niubó, un dia abans d'asseure's a la taula de negociació amb els sindicats convocants de la vaga, USTEC, CGT, Intersindical i Professors de Secundària.
En relació amb l'augment salarial, la consellera ha recalcat que, en l'acord signat pel Govern ja s'inclou una pujada del complement. "La Comissió de Desplegament és el marc on s'ha de parlar", ha remarcat Niubó. De fet, ha assegurat que l'any 2029 els professors catalans seran els tercers millor pagats de tot l'Estat.
Suport a l'escola inclusiva
"Per nosaltres és molt important poder explicar el que ja s'ha acordat i el que podem notar aviat", ha assegurat, ja que està en joc "el benestar dels docents". En aquest sentit, la consellera ha fet valdre el compromís del Govern en la reducció de ràtios i l'increment del personal de suport a les escoles.
En aquest àmbit, el Govern considera que el reforç de l'escola inclusiva és una prioritat: "Tenir mans expertes per donar resposta a les necessitats que a vegades (els docents) tenen sensació que no poden atendre". Precisament, l'acord signat ja inclou començar el curs vinent amb 500 professionals especialitzats més.
Mobilitzacions al carrer
Avui, precisament, s'han mobilitzat els docents del Baix Llobregat i el Penedès, que han fet talls de carretera a primera hora. Els docents han tallat la B-23 a Sant Joan Despí i l'N-340 a Vilafranca del Penedès en el primer dia de vaga territorial exigint l'augment salarial i una baixada de ràtios i tasques burocràtiques al sector educatiu.
Les demandes del sindicat USTEC
La portaveu del sindicat USTEC-STEs, Iolanda Segura, va assegurar ahir dimarts que una proposta d'increment salarial d’"entre 400 i 500 euros mensuals” podria permetre reprendre les negociacions amb el Govern i, eventualment, desconvocar les mobilitzacions. Segura va defensar que existeix “un punt intermedi” entre els 700 euros que reclamen els sindicats i els 200 que planteja actualment la Generalitat, i va emfatitzar que qualsevol acord haurà de comptar amb el vistiplau del col·lectiu docent.