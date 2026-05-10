Educació convoca dijous vinent els sindicats
- La consellera Niubó es mostra disposada a reprendre el diàleg i considera "un punt desproporcionat" l'anunci de 17 vagues
- La USTEC lamenta que la proposta "arribi tard" i reclama un "compromís clar" per part dels responsables del departament
La consellera d'Educació ha decidit convocar els sindicats a una mesa sectorial dijous que ve per mirar si es pot reconduir la negociació amb els representants dels treballadors que no van signar l'acord entre el Govern i Comissions Obreres i UGT. Esther Niubó ha fixat la data d'aquesta trobada 48 hores després de la primera de les 17 jornades de vaga anunciades per la USTEC, Professors de Secundària, CGT i la Intersindical, una mesura de pressió que considera "un punt desproporcionat".
En una entrevista a RAC1, Niubó ha avançat la convocatòria dijous de la reunió "per valorar la situació en què ens trobem i explorar fórmules per reduir el clima de tensió". Tot i això, la consellera insisteix que no està disposada a replantejar el pacte signat amb CCOO i UGT perquè "és un molt bon acord, que dona resposta a les qüestions que s'han plantejat des de la comunitat educativa".
D'altra banda, ha negat tenir coneixement sobre la presumpta infiltració d'agents en una assemblea de mestres i ha evitat valorar la idoneïtat d'acción d'aquest tipus en un moment de tanta tensió amb bona part del professorat. Niubó assegura que confia en la "professionalitat i el criteri del cos de Mossos d'Esquadra" i que actuen "en l'àmbit de les seves competències i de la legislació".
"Ni jo he encarregat cap informe ni mai he tingut cap informació relativa a aquests operatius", ha volgut deixar clar la titular d'Educació, que ha avançat que la setmana vinent el departament d'Interior donarà les "explicacions pertinents".
La consellera descarta dimitir al·legant que "no solucionaria cap dels problemes que tenim" i lamenta que prop de 900 centres de primària i secundària s'estiguin plantejant cancel·lar sortides i colònies l'any que ve com a mesura de pressió.
USTEC demana un compromís públic de la consellera
Des del sindicat USTEC-STEs han reaccionat a la convocatòria de la mesa sectorial dijous vinent dient que arriba "tard" i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per al dimarts 12 de maig.
"Mantenim la plena disposició a reunir-nos amb el Departament, però reclamem que la trobada es faci amb una proposta concreta sobre la taula i també un compromís públic de la consellera per reobrir les negociacions", assenyala el sindicat educatiu en un comunicat. En paral·lel, USTEC exigeix igualment una proposta de millora retributiva i un pla de xoc per dotar els centres educatius dels recursos necessaris per atendre l'alumnat "en condicions adequades".
També avisen que no participaran en reunions que "siguin una maniobra dilatòria i que no abordin les reivindicacions del col·lectiu", i desmenteixen que membres d'Educació s'hagin posat en contacte amb el sindicat arran de la polèmica per les presumptes infiltracions policials.
Segons la conselleria, la reunió amb els sindicats amb representació a la Mesa Sectorial es farà el dijous 14 de maig a la seu del Departament, al carrer Via Augusta de Barcelona. La Mesa es convocarà formalment aquest dilluns i estan cridats a assistir-hi els sindicats USTEC-STEs, ASPEPC-SPS, CCOO, CGT i UGT.