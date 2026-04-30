Martínez Bravo, sobre els mossos a les escoles: "És normal que hi hagi centres que tinguin dubtes"
- La consellera de Drets Socials creu que Junts i PP "s'estan apropant a postulats de l'extrema dreta"
La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha defensat el pla pilot per desplegar mossos de paisà en 14 centres educatius de Catalunya per millorar la convivència, malgrat el rebuig per part dels sindicats i nombroses entitats. "Ha estat una prova de concepte, és totalment voluntària, si un centre no la vol fer, no la farà", ha expressat, davant de l'anunci que quatre instituts seleccionats han demanat retirar-se.
"Ha agafat una atenció mediàtica molt important i és normal que hi hagi centres que tinguin dubtes", ha manifestat Martínez Bravo en una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2CAT i Ràdio 4.
En defensa de la mesura, la consellera ha explicat que el Departament de Drets Socials col·labora sovint amb els Mossos d'Esquadra en qüestions de protecció a la infància, així com ha reivindicat que els agents "tenen una formació social i eines de medicació molt importants".
Preguntada per què no es destinen més mediadors o integradors socials, Martínez Bravo respon que "és una idea de reforçar". A la vegada, ha reivindicat la capacitat de l'administració de "provar amb petits pilots" diferents polítiques per "veure que funciona i no funciona": "Si no provem coses diferents, no tindrem resultats diferents".
Reivindica el "molt bon acord" en Educació
Sobre el conflicte entre els sindicats majoritaris educatius i el Govern, la consellera ha reivindicat com un "molt bon acord", el pacte assolit entre l'executiu català amb CCOO i UGT. "S'han fet moltes mesures. Desconec si amb això encara es pot anar una mica més", ha expressat, davant la pregunta si hi ha marge per negociar i evitar el nou cicle de vagues entre maig i juny.
Martínez Bravo ha destacat també que el "tarannà del govern és dialogar, buscar consensos i treballar pel bé dels serveis públics".
Crítiques a PP i Junts pels seus posicionaments
Després de titllar la proposta de Vox de "prioritat nacional" en l'accés als ajuts i l'habitatge social com una mesura d'"apartheid social", la consellera de Drets Socials ha carregat contra Junts i PP. "Hi ha partits polítics que no saben on són i que s'estan apropant a postulats de l'extrema dreta".
"Hi ha una estratègia per crear ciutadans de primera i de segona", ha asseverat Martínez Bravo, sobre la mesura de la "prioritat nacional". A més, creu que també pretén "enfrontar els ciutadans per desprestigiar l'Estat del Benestar".
Preguntada per si coincideix amb l'alcalde socialista de Lleida, Fèlix Larrosa, amb la seva proposta per prohibir el burca i el nicab en espais públics, la consellera ha afirmat que és "una qüestió molt delicada": "Jo no ho hauria fet". En aquesta línia, creu que "forma part d'una estratègia" per "discriminar i deslegitimar tot un conjunt de persones".
Pel que fa a les cues en les diferents administracions arran de la regularització extraordinària de migrants, Martínez Bravo ho ha emmarcat dins la primera fase del procés: "És natural que hi hagi una acumulació de neguits, cues i tràmits els primers dies".
Ajuts de dependència en dos mesos
En l'entrevista, la consellera ha aprofitat per explicar el nou Pla Cura que permetrà reduir les 128.000 persones que es troben en llista d'espera perquè se'ls hi concedeixi l'ajut de la dependència. "Aconseguirem que s'escurcin els terminis de manera dramàtica i tot això es pugui fer en un parell de mesos", ha assegurat.
La previsió del Govern és que a partir de l'estiu, les noves sol·licituds triguin 240 dies en comptes de 400. A partir del 2027, aquest termini es reduirà en dos mesos. Martínez Bravo ha explicat que això s'aconseguirà amb més "capacitat" i "tecnologia", així com amb la "integració sociosanitària".