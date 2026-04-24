Cues i pernoctacions de migrants al voltant de l'Ajuntament de Barcelona per la regularització
- L'oposició carrega contra el govern municipal per no preveure un dispositiu especial pel procés
- Moltes persones dormen al carrer per aconseguir la documentació que necessiten
Llargues cues de migrants que volen fer tràmits pel procés de regularització extraordinari s'han registrat aquest divendres a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de la plaça Sant Miquel. La filera, que ha assolit gairebé un quilòmetre de llargada, rodeja l'edifici de l'ajuntament per davant i darrere de plaça Sant Jaume. La cua acumula a centenars de persones que volen aconseguir documentació com el padró municipal o el certificat de vulnerabilitat.
April 24, 2026
La situació ha fet que desenes de migrants facin cua amb sacs de dormir i provisions per passar la nit al carrer esperant el seu torn. Alguns veïns, conductors i comerciants es mostren contrariats, especialment per l’ús intensiu dels lavabos de bars de la zona.
"Fa 12 hores que estem aquí, des de la nit", ha indicat una integrant de la cua. "Hem pernoctat quasi tots. Hem passat una mala nit, però hi ha l'expectativa d'aconseguir el document que hem vingut a buscar", ha assenyalat un altre migrant.
La majoria afronten la cua amb cansament, però optimisme. "És un sacrifici que val la pena", ha apuntat una dona qui ha arribat a la filera a les 3 de la matinada. Tot i que també hi ha queixes per un procés llarg i que pot comportar repetir cua, segons el cas de cada persona. "Hauré de tornar una altra vegada. És un procés massa pesat, un ha de deixar de treballar per venir un altre dia", ha criticat una altra migrant.
Les llargues cues tenen lloc coincidint amb el fet que a l'OAC de la plaça Sant Miquel permet sol·licitar des d'aquest divendres l'informe de vulnerabilitat sense necessitat de cita prèvia. Així, s'han repetit imatges com les llargues cues que ja es van veure al Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER) dimecres, el primer espai municipal habilitat per atendre sense cita prèvia els ciutadans que necessitin el certificat d'empadronament o l'informe de vulnerabilitat per als tràmits de regularització.
L'oposició critica la falta d'un dispositiu especial
A l'inici del ple municipal d'aquest divendres, l'oposició ha carregat contra el govern local per no preveure un dispositiu especial pel procés de regularització. El portaveu de Junts, Jordi Martí, ha criticat la situació com a "indigne" tant per les persones que fan cua i pels funcionaris municipals.
Barcelona en Comú ha registrat un prec perquè el govern municipal "habiliti un dispositiu especial d'atenció i acompanyament" mentre duri el procés. El PP també porta un punt relacionat, concretament una proposició on demana instar el govern d'Espanya a retirar el Reial decret de regularització "per manca dels mecanismes de control necessaris". Vox preguntarà durant el ple quina estimació fa el govern municipal del nombre total de persones que podrien ser regularitzades a la ciutat de Barcelona mitjançant el procés extraordinari.