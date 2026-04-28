El decret fallit d'habitatge deixarà milers de llogaters amb incertesa
- Sindicats i organitzacions socials alerten que la no-pròrroga provocarà pujades de preus i més inseguretat habitacional
- Milers de famílies i petits negocis, afectats per la fi d'una mesura que frenava increments de preu
El decret d'habitatge que incloïa la pròrroga dels contractes de lloguer i el límit del 2%, en l’actualització anual dels contractes de lloguer d'habitatge habitual a Espanya, decaurà al Congrés pels vots en contra de Junts, PP i Vox i l'abstenció del PNB. La falta de suports impedeix així mantenir una mesura que havia estat en vigor durant l'últim mes i que, segons els seus defensors, havia alleujat la pressió sobre milers de llogaters.
“🏘️El Congrés tombarà la pròrroga de lloguers amb el "no" de Junts | @RTVECatalunya pic.twitter.com/OgFebiw92b“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 28, 2026
Des de l'àmbit polític, les crítiques s'han centrat en el bloqueig. Els Comuns han acusat Junts de fer "un vot de classe" i d'alinear-se amb els interessos dels grans propietaris, mentre que Sumar insisteix que encara hi ha marge per negociar un nou document.
Entitats socials alerten d'un impacte immediat
La reacció més contundent ha arribat de la vintena d'entitats agrupades sota la Crida pel Dret a l'Habitatge, que havien demanat explícitament a Junts que votés a favor del decret. Organitzacions com CCOO, UGT, el Sindicat de Llogateres i Llogaters o la PAH avisen que la seva caiguda pot comportar la finalització de "milers" de contractes a Catalunya.
"☕ Raquel Checa, responsable del programa Desigualtat Zero d'@OxfamIntermon, reivindica que la pròrroga dels lloguers "és una mesura de consens social"
🗣️ "Forma part d'unes mesures valentes i responsables. No té a veure amb lluites de partits"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/OBSPeqwgMd“
També denuncien que sense el límit del 2% facilitarà noves pujades de preu, que acabaran afectant no només l'habitatge, sinó també el lloguer de locals comercials, amb el risc de tancament de petits negocis. A més, reclamen posar els interessos de la ciutadania per sobre dels càlculs polítics.
Des de Càritas Catalunya, ho ratifiquen. I adverteixen que sense aquesta limitació els preus tornaran a escalar.
Llogaters, els grans perjudicats
Entre els afectats, el malestar és evident. El Sindicat de Llogateres assegura que la pròrroga donava "marge" a moltes famílies que ara tornen a quedar exposades a increments de preu o a la finalització dels contractes.
Tot i que aquells que van sol·licitar la pròrroga durant el temps que el decret ha estat vigent en podran mantenir els beneficis, la incertesa s'estén entre la resta de llogaters, especialment aquells amb contractes a punt de vèncer.
Les entitats insisteixen que el problema de fons continua sense resoldre's i reclamen mesures més estructurals, com contractes més llargs o indefinits, per garantir una veritable seguretat de l'habitatge.