Els lloguers de temporada cauen per primera vegada des del topall
- La reducció de 1.233 contractes coincideix amb la nova regulació aprovada al Parlament el desembre del 2025
- Els preus baixen a Barcelona mentre pugen amb força als municipis sense limitació de rendes
Primeres senyals de canvi en el mercat del lloguer a Catalunya. Després de mesos marcats per l'augment de preus i la proliferació de contractes temporals, les últimes dades apunten a una frenada de la tendència: els lloguers de temporada han caigut per primera vegada des de l'entrada en vigor del topall als preus fa dos anys.
Durant el quart trimestre de 2025 s'han registrat 1.233 contractes menys. La consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, assegura que es deu a "la nova regulació dels contractes de temporada", aprovada pel Parlament el 18 de desembre.
Llei de mesures en matèria d'habitatge
La nova normativa obliga tots els habitatges d'ús residencial, independentment de la durada del contracte, a respectar el topall de preus en zones tensionades. A més, exigeix justificar de manera expressa la finalitat dels contractes temporals.
En paral·lel, el quart trimestre de 2025 ha tancat amb un saldo positiu de 1.882 contractes de lloguer habitual vigents més, la majoria en municipis declarats zona de mercat residencial tensionat. En el conjunt de l'any, els contractes habituals han augmentat en 8.895.
El lloguer mitjà: 884,19 euros
El lloguer mitjà a Catalunya ha crescut un 1,76% i s'ha situat en 884,19 euros mensuals. Als municipis declarats zones tensionades, els preus han pujat lleugerament, un 1,6%, fins als 901,67 euros mensuals.
En canvi, als municipis sense topall de rendes, l'increment ha estat molt més intens: un 9,4%, passant dels 583,95 euros als 639 euros.
D'altra banda, a la ciutat de Barcelona els preus han baixat un 2,7% des del primer trimestre de 2024. Aleshores el lloguer mitjà era de 1.193,51 euros i ara ho és de 1.160,99 euros.
Collboni demana més mesures
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, defensa que el topall de lloguers "està funcionant". Segons el batlle, a la ciutat hi ha 1.500 contractes de lloguer més que abans de la regulació.
En una entrevista al Cafè d’idees de La 2 i Ràdio 4, el batlle va proposar prohibir la compra d'habitatges per part d'estrangers no comunitaris si no és per viure-hi, davant el pes creixent de la inversió internacional en el mercat immobiliari de la ciutat.