Un 84% dels congressistes del MWC s'oposen a l'eliminació dels pisos turístics
- Una enquesta feta per Apartur alerta de l'impacte que tindrà aquesta mesura en el turisme de negocis de Barcelona
- Un 24% dels asisstents de l'edició d'enguany del Mobile es van allotjar en pisos turístics
Una enquesta realitzada per Apartur revela que un 84% dels congressistes del Mobile World Congress (MWC) s'oposen a l'eliminació dels pisos turístics a Barcelona. En aquest sentit, un 59% estaria a favor de la regulació, un 25% a favor del lliure mercat i només un 3% és partidari de la prohibició.
Segons es desprèn de l'enquesta elaborada per GAD3 a partir d’unes 650 entrevistes fetes durant el congrés, un de cada quatre assistents a aquest esdeveniment es van allotjar en apartaments turístics. Més de la meitat dels congressistes consideren probable allotjar-se en pisos turístics en pròximes edicions on destaquen la relació qualitat-preu i la comoditat. Els assistents del MWC que més fan servir aquesta opció d'allotjament són els espanyols.
Apartur veu un risc per al turisme de negocis
Apartur alerta dels possibles impactes que pot tenir la voluntat de l'Ajuntament de Barcelona d'eliminar totes les llicències per a pisos turístics l'any 2028 en la continuïtat del MWC i en el turisme de negocis. "Eliminar gairebé el 40% de les places turístiques i 40.000 llocs de treball no ens sembla una bona notícia", ha afirmat Enrique Alcántara, president d'Apartur, en la roda de premsa per presentar els principals resultats de l'enquesta.
El sector d'apartaments turístics acusen el consistori de vulnerar la normativa de la Unió Europea i confien en la via legal per aturar-ho. "El que no pots és eliminar un sector econòmic, no és una mesura proporcional, és absolutament discriminatori", han criticat des de l'entitat.