El conflicte de l'Orient Mitjà passa factura al MWC26
- El Mobile World Congress registra 105.000 assistents, 4.000 menys que l'any passat pel tancament de l’espai aeri
- El congrés reuneix 2.900 empreses i 1.700 ponents en una edició marcada per la crisi a Orient Mitjà
L’edició del Mobile World Congress 2026 (MWC26) ha tancat amb 105.000 assistents, una xifra inferior a la de l’any passat (109.000) segons ha informat la GSMA.
El descens de visitants s'explica per l’impacte del conflicte a l’Orient Mitjà i al tancament de l’espai aeri, que ha impedit que una part significativa dels congressistes asiàtics pogués arribar a Barcelona.
✈️ Fins a un 20% d’afectació en equips asiàtics
Diverses companyies han confirmat que fins a un 20% dels seus equips previstos no han pogut viatjar a causa de les restriccions. Aquest fet ha estat especialment visible en estands de grans empreses tecnològiques i firmes emergents de Corea del Sud, Japó, Índia i la Xina. Aquestes mateixes empreses s'han trobat també problemes per poder tornar a casa.
🌍 Les xifres oficials del MWC26
Malgrat les dificultats logístiques, el MWC26 ha exhibit múscul amb dades destacades:
- 2.900 expositors, patrocinadors i socis
- 1.700 ponents, amb un 40% de perfils C-level i un 35% de dones ponents
- Participació de 188 delegacions del Ministerial Programme
- 27% d’assistència femenina i un alt percentatge d’assistents del sector directiu
- Prop de 2.600 periodistes i analistes acreditats
- Més d’1,3 milions de visualitzacions de keynotes en directe
- 25.000 assistents al Talent Arena, un 25% més que l'any passat
A més, l’espai 4YFN, també dins del MWC, ha reunit 1.000 startups i centenars d’inversors amb un capital conjunt de 70.000 milions de dòlars.
La xifra de negoci generada per les empreses participants en el Pavelló Espanya del MWC ha crescut un 112% en aquesta edició en situar-se en 54,1 milions d'euros, segons les dades que Red.es.
🎉 20 anys de MWC a Barcelona
L’edició del 2026 ha coincidit amb el 20è aniversari del MWC a Barcelona. Segons John Hoffman, CEO de GSMA Ltd., aquests vint anys han convertit el MWC en “el congrés de connectivitat més influent del món”, i ha remarcat el paper de Barcelona com a ciutat amb infraestructura i ecosistema “idoni per créixer”.
Hoffman també ha destacat l’impacte local i la col·laboració entre GSMA, Barcelona, Catalunya i l’Estat. Tot i les interrupcions als vols, el congrés consolida Barcelona com a seu estratègica i motor tecnològic internacional, amb un futur que apunta continuïtat i creixement.
Principals novetats
Entre les principals novetats que s’han pogut veure enguany hi ha prototips de robots que funcionen sense sensors incorporats i que es poden connectar entre ells, mòbils amb un braç robòtic que et reconeix i et permet interactuar, dispositius triplegables, ordinadors amb pantalles 3D i telèfons amb tecnologia de privacitat que s’activen cada vegada que mires -per exemple- l’aplicació del banc.
Al MWC 2026 també hem vist com la tecnologia del futur ens permetrà fer un salt en el combat per mitigar els efectes del canvi climàtic amb la resiliència com a prioritat.
Amb la cobertura 5G aconseguint ja la pràctica totalitat de la població a Espanya, la indústria comença ja fa temps que mira cap al 6G, que té previst aterrar en el 2030. Però el MWC també ha estat escenari de les aliances entre operadors per a oferir una connectivitat híbrida basada en xarxes terrestres i satel·litàries permetran arribar fins i tot a zones remotes, acostant l'accés a internet a qualsevol punt del planeta.