Del 3G a la IA autònoma: 20 anys del MWC a Barcelona i les tendències que marcaran el futur
- Barcelona celebra una edició històrica del Mobile World Congress, que compleix dues dècades com a epicentre mundial de la tecnologia mòbil
- Sota el lema The IQ Era, l'esdeveniment aposta per la intel·ligència artificial, la connectivitat híbrida i els dispositius que redefiniran la societat digital
Barcelona i el mòbil és avui, i des de fa 20 anys, dues cares de la mateixa moneda: no s'entén l'una sense l'altra. La ciutat inaugura una edició històrica del Mobile World Congress superada ja la seva majoria d'edat: aquest 2026 es compleixen dues dècades des que el major esdeveniment mundial de tecnologia mòbil va aterrar a la ciutat.
Sota el lema The IQ Era, la cita d'enguany mira al futur ja amb altres tecnologies en l'horitzó: el de la intel·ligència artificial, la connectivitat híbrida global i els nous dispositius, sense oblidar el recorregut que ha transformat a la capital catalana en un epicentre global de la innovació. L'evolució del Mobile World Congress és també la història de la revolució del telèfon mòbil.
Aterratge a Barcelona
El congrés va arribar a Barcelona en 2006 procedent de Cannes sota el nom de 3GSM World Congress. Aquella primera edició en el recinte de Montjuïc va marcar l'inici d'una transformació que ha convertit a l'esdeveniment en el principal aparador tecnològic del món.
En les seves primeres edicions a la ciutat catalana fins al 2009, el focus estava en els terminals premium i en l'arribada de la internet mòbil. Poc després, la irrupció d'Android i els primers smartphones moderns van marcar un punt d'inflexió.
Les tauletes van començar a guanyar protagonisme en el MWC a partir de 2010 quan es deixen veure els primers prototips de la mà d'Android, just després del llançament de l'iPad per part d'Apple. El 2011, és el gran boom és el gran boom de tauletes.
Set anys després, en 2013, el recinte es va quedar petit per a tal explosió d'innovació en el sector i el congrés es va traslladar a Gran Via, la qual cosa va permetre ampliar la seva capacitat. Va ser aquest any quan van començar a veure's els primers models de la internet de les coses: wearables bàsics, sensors connectats o dispositius domèstics intel·ligents.
Un any després, en 2014 neix el 4YFN, la plataforma de startups que impulsarà el teixit barceloní fins a convertir-se en referent mundial.
Durant la dècada següent, el nou espai va ser escenari de l'explosió de les apps, l'arribada del 4G, el salt a processadors multinucli, la realitat virtual o la biometria.
Va ser llavors quan els gadgeds de la Internet de les Coses (IoT) van ampliar el focus del del MWC més enllà dels telèfons intel·ligents cap a un ecosistema digital complet i es van deixar veure solucions de llar intel·ligent com a bombetes, termòstats i assistents connectats, el desenvolupament de cotxes connectats, l'evolució de les ciutats intel·ligents i la transformació de la indústria mitjançant tecnologies pròpies de la Indústria 4.0 i que s'anirien millorant els anys següents i arribarien al mercat massiu gràcies al 5G.
En 2019 l'esdeveniment adopta el nom actual de MWC Barcelona i aconsegueix el seu rècord històric de 109.000 assistents, i el MWC va viure un altre moment clau amb l'arribada dels primers mòbils 5G i els dispositius plegables.
Després de l'aturada obligada per la pandèmia en 2020 i l'edició híbrida de 2021, el congrés va tornar amb força apostant pels *gadgets, els dispositius de la internet de les coses, un núvol més avançat, la intel·ligència artificial i la connectivitat total.
Des de llavors, el congrés any rere any no ha deixat de créixer en grandària (de fet la Fira espera tenir disponible un nou pavelló -el Hall 0- en 2028, encara que disponible a partir del 2028), en impacte econòmic i en rellevància internacional, consolidant a Barcelona com “la capital mundial del mòbil”.
2026: la IQ Era i la nova generació tecnològica
L'edició de 2026 es presenta com l'inici d'una nova etapa després de la irrupció de la intel·ligència artificial. Aquest nou concepte proposa un nova era d'intel·ligència en la qual les capacitats humanes i la tecnologia es combinen per a generar innovació amb impacte econòmic i social. En què es materialitzarà en aquest congrés?
La intel·ligència artificial deixa de dependre exclusivament del núvol i passa a integrar-se directament en els dispositius. Els nous mòbils incorporen processadors capaços d'executar funcions d'IA en local, prendre decisions de manera autònoma i aprendre del comportament de l'usuari.
Una de les marques insígnia d'aquesta mena d'IA és Samsung. Enguany ha presentat la seva visió d'intel·ligència artificial proactiva, integrada en la nova sèrie Galaxy S26 i en tots els dispositius associats. Aquesta tecnologia permet anticipar necessitats, simplifica tasques quotidianes , millora el rendiment del mòbil o de les fotografies i connecta de manera intel·ligent mòbils, *wearables i nous formats com el *Galaxy *XR.
5G consolidat i horitzó 6G
Amb la cobertura 5G aconseguint ja la pràctica totalitat de la població a Espanya, la indústria comença ja fa temps que mira cap al 6G, que té previst aterrar en el 2030. Aquesta nova generació promet velocitats encara majors, latències mínimes i la integració de la intel·ligència artificial en la pròpia xarxa.
Connectivitat hibrida
Les aliances entre operadors per a oferir una connectivitat *híbidra basada en xarxes terrestres i satel·litàries permetran arribar fins i tot a zones remotes, acostant l'accés a internet a qualsevol punt del planeta.
Robots humanoides
Els robots humanoides ja s'han colat en els passadissos del congrés cridant l'atenció dels congressistes que s'amunteguen per a prendre's fotos. No obstant això, en aquesta edició s'espera que arribin equipats amb sistemes avançats de visió, llenguatge i moviment. Tot això per a convertir-se en els futurs aliats en àmbits com l'atenció al client, la logística, la sanitat o la cura de majors...Unes innovacions que permetran que facin el salt... al passadís de les nostres cases.
Solucions per a ser més resilients
Al costat de la innovació tecnològica, el MWC també accepta el repte de buscar maneres de ser més resilients davant el canvi climàtic, amb solucions orientades a fer més robustes les infraestructures digitals i a garantir la continuïtat dels serveis en contextos de crisis.
Davant un entorn cada vegada més incert i global, la indústria busca desenvolupar xarxes més segures i distribuïdes, fins a sistemes de comunicació d'emergència, passant per eines per a la gestió de desastres o el reforç de la ciberseguretat.
Noves interfícies: del plegable a l'holograma
Quant als dispositius, la innovació ve de la mà de les millores i la integració de la IA. Els fabricants exploren noves formes d'interacció com els panells hologràfics i les pantalles 3D sense ulleres, o incorporar càmeres avançades que podrien marcar la següent revolució en l'experiència mòbil.
Avançant-se un dia al tret de sortida del MWC, enguany la sorpresa ha arribat de la mà d'Honor, que ha presentat un prototip de telèfon intel·ligent amb un braç robòtic integrat, l'Honor Robot Phone. El braç està amagat en un petit buit en la part posterior del mòbil i permet capturar imatges des d'angles molt més amplis que el mòbil convencional. Està pensat per a generadors de continguts. Com és habitual, primer sortirà a la venda en el mercat asiàtic, a mitjans d'any.
En aquestes dues dècades, el Mobile World Congress no noméss ha estat el bressol de la innovació tecnològica, també ha anticipat cap a on es dirigeix la societat digital. En les seves últimes edicions ha ampliat el seu abast cap a sectors com l'automoció, la salut, la indústria o les infraestructures intel·ligents.
En 2026, aquesta convergència s'amplia cap a àmbits com la mobilitat intel·ligent, les tecnologies espacials o els anomenats “aeroports del futur”, mostrant, una vegada més, que l'ecosistema digital ja transcendeix el propi dispositiu mòbil.