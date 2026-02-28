Barcelona espera 110.000 congressistes al Mobile World Congress i un impacte de 585 milions
- La GSMA espera igualar el rècord prepandemia de 110.000 visitants
- Drons per netejar els oceans i robots humanoides, en una edició marcada per la IA
La Fira de Gran Via de l’Hospitalet de Llobregat torna a obrir les seves portes més luxoses del 2 al 5 de març. Barcelona es converteix, un any més, en el gran aparador mundial de la tecnologia amb un Mobile World Congress on la intel·ligència artificial ja no és una promesa de futur, sinó una realitat omnipresent.
Sota el lema 'The IQ Era', comptarà amb la major concentració d'experts i d'empreses, amb més de 2.900 expositors entre ells grans corporacions com Cisco, Deutsche Telekom, Ericsson, Google, Huawei, Intel, Lenovo, LG, Meta, Microsoft, Netflix, Nokia, Qualcomm, Samsung, Telefónica, Tik Tok i ZTE.
El MWC s'expandeix més enllà del recinte firal
Davant el retard en la construcció del futur Hall Zero, que preveu afegir 60.000 m2 fins a aconseguir els 300.000, però que no estarà llest fins a 2028, el congrés amplia el seu espai amb el Circuit de Barcelona-Catalunya.
El traçat de Montmeló acollirà “CircuitX”, una àrea que combinarà demostracions tecnològiques, experiències immersives i proves vinculades al vehicle connectat i autònom.
Està previst que prop d'un centenar de responsables tecnològics es desplacin fins al circuit per a conèixer de primera mà solucions aplicades a la mobilitat intel·ligent. No es descarta, a més, alguna exhibició relacionada amb el cotxe autònom, en un moment en què la convergència entre automoció, connectivitat 5G i intel·ligència artificial marca el pols de la indústria.
Impacte econòmic de 585 milions
L'edició arriba amb xifres que conviden a l'optimisme. La GSMA estima un impacte econòmic de 585 milions d'euros, un 4,3% més que l'any passat. Les previsions d'assistència tornen a ser massives: s'espera arribar als 110.000 visitants de més de 200 països, i batre el seu propi rècord d'assistència.
Amb aquestes dades, el conseller delegat de la GSMA, John Hoffman, ha volgut tancar qualsevol debat sobre la continuïtat de l'esdeveniment. Després de 20 anys a la ciutat, ha ironitzat assegurant que el proper contracte amb la capital catalana és "per sempre".
En total, el Mobile ha deixat a Barcelona uns 7.500 milions d'euros i ha generat 100.000 llocs de treball temporals des de la seva arribada.
Ocupació al 95%
L'èxit del congrés es tradueix, una vegada més, en una pressió màxima sobre la ciutat. Un cap de setmana en el qual la capital catalana acull també els assistents a la gala dels Premis Goya.
Els hotels de l'Hospitalet i Barcelona freguen ja el ple (97% i 93% respectivament), amb preus mitjans que oscil·len entre els 590 i els 690 euros per nit.
Els apartaments d'ús turístic, d'altra banda, aconseguiran el 91% de la seva capacitat durant el MWC, segons detalla l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona (Apartur). Calculen unes 29.000 places per a congressistes, que provenen sobretot dels Estats Units, el Regne Unit i França.
El president del Gremi d'Hotels de Barcelona, Jordi Clos, celebra que preval "el perfil de turista d'altíssim nivell professional".
Aeroport al límit
Per part seva, l'Aeroport de Barcelona-el Prat preveu una activitat frenètica amb 9.146 operacions programades durant els dies del congrés, un 1% més que l'edició anterior, amb pics de gairebé 200.000 seients oferts en una sola jornada per a absorbir l'arribada de directius de gegants com Google, Meta, Samsung o Huawei.
De fet, l'aerolínia de baix cost Vueling ja va estendre la ruta entre Barcelona i Madrid fins al 28 de març en preveure una major demanda per a aquest cap de setmana.
Tecnologia aplicada a la sostenibilitat
Més enllà dels telèfons, el MWC 2026 sorprèn amb solucions per a reptes globals:
- Telefónica presenta un projecte pilot de drons aquàtics connectats amb 5G i IoT capaços de recollir fins a 500 kg de residus i microplàstics diaris al mar.
- MasOrange estrena el servei Forest Smart Guardian, que combina drons autònoms i IA per detectar i predir l'evolució del foc en temps real.
- La xinesa Honor escalfa motors amb el seu primer robot humanoide per a serveis de consum i un "Robot Phone" amb un braç articulat per fer fotografies des de qualsevol angle.
- L'espai New Frontiers (Hall 6) comptarà amb pesos pesants com SpaceX i Starlink, que centraran el debat en el futur de la connectivitat global per satèl·lit i el seu impacte en la transformació digital.
Presència destacada de SpaceX i Starlink
Entre els noms propis d’aquesta edició hi destaca Gwynne Shotwell, presidenta i directora d’operacions de SpaceX, així com Michael Nicolls, vicepresident d’enginyeria de Starlink, que aportaran la seva visió sobre l’expansió de les xarxes satel·litàries i els nous escenaris de connectivitat híbrida.
El programa també reunirà altres figures de primer nivell del sector tecnològic i de les telecomunicacions, com Gopal Vittal, vicepresident i director general del Grup Bharti Airtel i president de la GSMA; Andrew Feinberg, president i conseller delegat de BostonGene; Christel Heydemann, directora general del Grup Orange; i Mickey Mikitani, conseller delegat de Rakuten.