L'ISE converteix Barcelona en l'aparador mundial de la IA i la robòtica
- Pantalles infinites, robòtica i experiències immersives en una edició que apunta a rècord
Pantalles LED gegants, projeccions per videojocs, grans esdeveniments o instal·lacions immersives. L’Integrated Systems EuropeI (ISE) ha tornat a aterrar a Barcelona i ha convertit el recinte firal de Gran Via en un gran laboratori del futur audiovisual.
Una edició que apunta a rècord i que situa la intel·ligència artificial i la robòtica al centre del debat. Entre elles, una de les instal·lacions que més mirades atrau és la d’Epson, un viatge immersiu fet amb un projector de 30.000 lúmens.
“La persona que entra dins la instal·lació té la sensació que, mirant cap a dalt o mirant cap avall, la imatge no s’acaba mai”, expliquen des de l’empresa.
"La tendència és que el visitant vol interactuar amb els continguts", apunta Oriol Massagué, de Panasonic.
En total són 1.700 les empreses que participen en la cita més important del món de la indústria audiovisual i presenten novetats.
Tecnologia per al dia a dia
Més enllà de l’espectacle visual, l’ISE també mostra aplicacions pensades per a la vida quotidiana. És el cas del dispositiu de l’empresa Simon, que transforma la paret d’una habitació d’hotel en un consultori de telemedicina.
“Poder tenir aquesta tranquil·litat en un entorn d’una habitació d’hotel, en un país aliè o amb un idioma que no domines, dona molta pau mental”, asseguren.
Altres empreses com Produktia aposten per la realitat mixta aplicada a la decoració o l’arquitectura: “Pots veure si cap o no cap, els materials, els colors… tot a mida real”, explica Pau Morera.
IA i robòtica, cada cop més presents
La intel·ligència artificial i la robòtica guanyen pes en un sector que no deixa de transformar-se. A Catalunya, el 80% de les càmeres de plató ja són robotitzades, una evolució que permet nous llenguatges visuals.
“Generar plans que abans eren molt més difícils, a una velocitat que no es podia assolir fins ara, i tot això acompanyat d’eines d’IA”, explica Miquel Rutllant, president del Clúster Audiovisual de Catalunya.
Un impuls clau per al sector català
Que l’ISE se celebri a Barcelona no és casual. Enguany hi participen fins a 89 empreses catalanes, la xifra més alta de totes les edicions. Catalunya és, de fet, el sisé territori amb més expositors de la fira.
“És un regal per a les empreses catalanes que la fira es faci aquí. No només és important vendre, també ho és comprar, veure què hi ha i incorporar innovacions”, destaca Rutllant.
L’organització preveu superar els 85.000 visitants de l’any passat i repetir —o fins i tot millorar— un impacte econòmic que ja va arribar als 520 milions d’euros a la ciutat.