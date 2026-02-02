L'ISE 2026 creix a Barcelona i preveu superar els 85.000 visitants
- El congrés ocupa tots els pavellons de Fira Gran Via i disposa de 1.740 expositors
El món de la imatge, el software, la realitat immersiva i els videojocs torna a fer parada a Barcelona. L’Integrated Systems Europe (ISE) 2026 se celebra del 3 al 6 de febrer al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona, sota l'eslògan Push Beyond, en un moment de creixement del sector audiovisual català.
Enguany, el congrés preveu superar els 85.000 visitants. Disposarà de 1.740 expositors i ocuparà una superfície total de 101.000 metres quadrats, un 9,7% més que el 2025, gràcies a l’ocupació de tots els pavellons i a l’ampliació de l’accés est, amb uns 2.700 metres quadrats addicionals.
Creixement i projecció de futur
El director general de l’ISE, Mike Blackman, ha assegurat que la indústria “s’està expandint molt” i que les previsions apunten a un augment “molt significatiu” en els pròxims anys.
En aquest sentit, Blackman ha avançat que confien a poder utilitzar el nou Hall el 2028 per superar l’actual “límit” d’espai. També ha apuntat a la possibilitat d’incorporar el recinte de Montjuïc un cop estigui reformat i, en un futur, el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).
Visitants internacionals
L’ISE preveu rebre visitants principalment de Nord-amèrica, la Xina i països de l’Amèrica Llatina. Blackman ha subratllat que, des del trasllat del congrés d’Amsterdam a Barcelona, ha augmentat notablement la presència de congressistes llatinoamericans, “en part per la llengua i per les facilitats de connexió”.
Defensa que Barcelona “té un gran potencial com a hub internacional”, però remarca la importància de disposar de “bones connexions de transport”, en referència a l’ampliació de l’aeroport del Prat. Segons ell, es tracta d'una infraestructura clau per fer augmentar les oportunitats de negoci.
Pel que fa a la crisi de Rodalies, Blackman ha descartat que afecti l’ISE, ja que la majoria d’assistents s’allotgen a prop del recinte i s’hi desplacen amb metro, autobusos o taxis.
Com ja és habitual en els grans congressos internacionals, dissabte es va celebrar una mobilització al passeig de Gràcia de Barcelona per exigir el trencament de relacions amb Israel i un embargament d’armes “integral”. Els manifestants denuncien que esdeveniments com l’ISE o el Mobile World Congress mantinguin la presència d’empreses israelianes.
Barcelona i l’XRLAB, a l’ISE
Enguany, Barcelona tindrà presència pròpia a través de Barcelona Activa, amb la col·laboració de l’ICUB i el Clúster Audiovisual de Catalunya, amb un estand de 320 metres quadrats. S’hi mostraran solucions de streaming, realitat immersiva i projectes incubats a l’XRLAB, el pol d’innovació audiovisual situat al Poblenou.
Inaugurat el maig del 2025, l’XRLAB disposa de 2.000 metres quadrats, té una ocupació del 75% i acull una vuitantena de professionals. El seu conseller delegat, Artur Duart, explica que l’objectiu és “ser un espai de referència per al talent”.