El Mobile Social Congress 2026 reivindica "descolonitzar la tecnologia"
- L'esdeveniment posa el focus en el colonialisme digital i els impactes materials de la IA
- Tres dies d’activitats al Canòdrom - Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica
Mentre els focus internacionals apunten cap als pavellons de la Fira Gran Via, amb el Mobile World Congress (MWC) exhibint les últimes novetats en intel·ligència artificial i connectivitat, a pocs quilòmetres s'obre un escenari més petit i amb voluntat de sacsejar consciències.
Barcelona acull els dies 4,5 i 6 de març l'11a edició del Mobile Social Congress (MSC), un espai que qüestiona el relat de la digitalització accelerada sota el lema “Descolonitzem la tecnologia”. L’objectiu és posar sobre la taula la cara menys visible dels dispositius, les plataformes i, especialment enguany, de la IA.
L'espai ofereix activitats gratuïtes que inclouen taules rodones, entrevistes, propostes culturals i espais de debat. Les sessions tindran lloc al Canòdrom - Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica, a la Nau Bostik i també en format en línia.
Colonialisme digital
El congrés planteja que darrere de cada telèfon, de cada servidor i de cada sistema d’intel·ligència artificial hi ha una cadena global de producció marcada per l’extractivisme a la Xina i al Sud Global, dependència energètica amb grans consums d’aigua i electricitat i unes condicions laborals precàries.
Segons l’organització, les dinàmiques històriques d’explotació i concentració de poder no han desaparegut, sinó que es reprodueixen a través de les infraestructures digitals i les grans corporacions del Big Tech.
Impacte de la IA: consum elèctric i emissions de CO₂
En un any en què el Mobile World Congress té una mirada especial posada en la IA generativa, l'MSC posa l’accent en els seus impactes materials. L’expansió dels centres de dades centra part del debat.
A Catalunya, projectes com els previstos a Cerdanyola del Vallès ho exemplifiquen. Els dos centres de dades d’hiperescala que s’hi estan construint sumen una potència instal·lada de 100 MW i podrien arribar a consumir fins a 880 GWh anuals, gairebé el triple del consum elèctric actual del municipi.
Mentre que, segons s'estima, generar aquesta quantitat d'electricitat podria comportar fins a 260.000 tones de CO₂ equivalent anuals, comparables a les emissions d’una ciutat mitjana.
També es parlarà sobre el desenvolupament de la IA i com es poden construir alternatives des d’una perspectiva descolonial, feminista i antiracista.
Protesta a les portes del MWC
Com és habitual, l’esdeveniment arrenca dilluns amb una protesta davant la Fira de Barcelona, a les portes del gran esdeveniments tecnològic. Les entitats convocants denuncien "el colonialisme, l’espoli de recursos i genocidis" a la República Democràtica del Congo, Sudan i Guinea Bissau.
L’acció també critica la participació d'Israel al MWC, assenyala la responsabilitat de les grans empreses tecnològiques en cadenes globals de valor vinculades a greus vulneracions de drets humans i qüestiona "la insostenibilitat del model de producció i consum de tecnologia".