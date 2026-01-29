Barcelona es prepara per un MWC 2026 de rècord
- L'edició d'enguany preveu generar 585 milions (+4,3%) i superar els 100.000 visitants
- L’esdeveniment aporta 7.500 milions en 20 anys i diu que ha firmat un contracte “per a sempre” amb Barcelona
El Mobile World Congress 2026 arribarà del 2 al 5 de març al recinte de Gran Via amb unes previsions sense precedents. Segons el CEO de la GSMA, John Hoffman, l’esdeveniment generarà un impacte econòmic de 585 milions d’euros, un increment del 4,3% respecte a l’edició anterior.
Aquesta xifra elevarà fins als 7.500 milions el total acumulat des que el congrés es va instal·lar a Barcelona fa 20 anys.
Barcelona, seu “per sempre” del congrés
Hoffman ha tornat a remarcar que la relació entre Barcelona i el MWC no té caducitat: és un “contracte per sempre”. Tot i l’èxit de noves seus com Doha, el directiu deixa clar que la capital catalana és “on passen les coses”.
Barcelona combina grans espais d’exhibició, ecosistema de startups, lideratge tecnològic i un alt nivell d’atracció institucional i política.
Més visitants, més expositors i marques estratègiques
El MWC 2026 preveu superar els 100.000 visitants procedents de més de 200 països, amb especial pes d’assistents espanyols i asiàtics, cadascun amb el 30% del total.
L’esdeveniment reunirà fins a 2.900 expositors, incloent-ne de nous com Adobe, Cohere, NSCALE, Siemens i Toshiba, juntament amb la primera participació d’Immersive Meta Lab. Huawei tornarà a ser el major expositor amb 10.000 m², seguida per Ericsson amb 3.500.
Espai espacial, mobilitat i aeroports del futur
L’edició 2026 aposta fort pel sector espacial, la mobilitat intel·ligent i els aeroports del futur. L’espai Noves Fronteres reunirà 20 expositors internacionals d’aeronàutica, satèl·lits i computació quàntica, i inclourà una zona on es podran conduir en remot vehicles situats al Circuit de Catalunya.
El projecte podria batre el rècord mundial de “vehicles connectats en remot”. També s’estrenen espais com CircuitX, centrat en mobilitat immersiva, i Airport of the Future, amb demos d’Airbus, Outsight i Aena.
Talent, startups i futur del recinte
El programa 4YFN, dedicat a emprenedors i inversors, estrena enguany un tiquet propi de 399 € i accés exclusiu a la zona nord del recinte per filtrar perfils que no busquen negoci real.
El Talent Arena preveu una edició “excepcional” amb 22.000 professionals i universitaris inscrits.
Pel que fa a infraestructures, el Hall Zero —que no estarà llest fins al 2028— aportarà 60.000 m² addicionals per expandir continguts i programes ministerials.