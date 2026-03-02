Més d'una desena de vols cancel·lats amb origen o destí a Barcelona per la crisi a l'Iran
- El tancament de l'espai aeri a països d'Orient Mitjà deixa a molts catalans atrapats
L'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà ha causat la cancel·lació aquest dilluns de 16 vols amb origen o destí a l'aeroport de Barcelona. Segons AENA, es tracta de la suspensió del 80% dels 20 vols programats a la regió. Les afectacions són amb països que han tancat o limitat el seu espai aeri pels bombardejos que han patit per part de l'Iran com Emirats Àrabs Units, Qatar o Israel.
Les principals aerolínies afectades són Emirates, Qatar Airways, Etihad i Israel Airlines, les quals connectaven Barcelona amb les ciutats de Doha, Abu Dhabi, Dubai i Tel Aviv.
El conflicte està causant un efecte dominó en l'operativa de l'aeroport i també ha provocat la cancel·lació de vols cap a Mèxic.
Catalans atrapats a Orient Mitjà
L'inici de les hostilitats aquest dissabte entre els Estats Units i Israel contra l'Iran han provocat que molts catalans s'hagin quedat atrapats en països d'Orient Mitjà sense possibilitat de tornar a casa pel tancament de l'espai aeri. És el cas de Juan Torrejón, qui estava fent turisme a Oman i explica que havia d'agafar un vol aquest diumenge, però que li han reprogramat per a cinc dies més tard. "Tenim el vol, però ja veurem si sortim", ha apuntat Torrejón en una entrevista al Cafè d'Idees. Oman és un dels països que ha estat bombardejat per l'Iran durant aquest cap de setmana.
“Catalans atrapats per l’escalada bèl·lica a l’Orient Mitjà.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 2, 2026
🗣️ Juan Torrejón, qui feia turisme a Oman, explica que li han reprogramat el vol per a aquest dijous: "Tenim el vol, però ja veurem si sortim". pic.twitter.com/uGxJ13KXnf“
En els països del golf Pèrsic hi viuen prop de 30.000 espanyols, segons el Ministeri d'Exteriors. A Dubai hi viu la Núria Binaixa i la seva família, que reconeixen sentir la tensió pels bombardejos que hi ha hagut en aquesta ciutat dels Emirats Àrabs Units. "Se senten explosions amb certa freqüència. Vibren els vidres i tota la casa", ha relatat Binaixa al Segon Cafè. El seu marit és pilot d'avió i es troba a Dublín sense possibilitat de tornar amb ells pel tancament de l'espai aeri. Mentrestant, tant les autoritats espanyoles com les emiratís els han recomanat que es quedin a casa i que s'informin pels canals oficials.
També hi ha catalans atrapats en altres països d'Àsia i Àfrica que tenien connexió al golf Pèrsic perquè volaven amb aerolínies que tenen allà les seves bases d'operacions com són Etihad, Qatar Airways o Emirates. En aquest cas, l'única alternativa per a aquestes persones és comprar un billet d'avió amb una altra companyia a uns preus que s'han disparat.