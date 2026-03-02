Arrenca un MWC26 marcat pel conflicte d'Iran
- Felip VI inaugura oficialment el MWC sota l’impacte del conflicte a l’Iran, amb afectacions en l’arribada de congressistes
- Alguns congressistes asseguren que el 20% dels seus companys s'ha quedat atrapats a l'aeroport pel conflicte a l'Iran
Comença a caminar una nova edició del Mobile World Congress a Barcelona. Els actes institucionals han estat encapçalats, com ja és tradicional pel rei Felip VI, que ha inaugurat el saló sota el lema “The IQ Era”. A la seva arribada al recinte de la Fira de Barcelona, el monarca ha estat rebut pel president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, el president de la Generalitat, Salvador Illa, entre d'altre autoritats.
Abans de la tradicional passejada pel recinte, el rei ha assistit a la conferència “Leading the future: Intelligent, inclusive and unstoppable”, centrada en com els operadors redefineixen una economia digital més dinàmica, intel·ligent i equitativa. Una sessió que marca el rumb tecnològic d’aquesta edició.
Absències i afectacions pel conflicte a l’Iran
El certamen ha quedat condicionat pel conflicte a l’Pròxim Orient, que ha provocat cancel·lacions de vols i dificultats d’arribada per a congressistes. Salvador Illa ha minimitzat l’impacte advertint que les afectacions "són molt restringides" perquè la majoria ha arribat abans a la ciutat, però la fluïdesa inusual del trànsit i la facilitat per trobar taxi evidencien les absències.
Alguns congressistes han reconegut que fins a un 20% dels seus companys provinents d'Àsia s'han vist afectats i es troben actualment a Qatar o Dubai, on havien de fer escala, o directament no han pogut agafar els vols perquè l'aerolínia els va cancel·lar.
Entre les primeres cancel·lacions de presències institucionals destaca la presència de la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, convocada d’urgència per una reunió extraordinària per part de la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, arran de l’atac a l’Iran.
La taula organitzada per la Comissió Europea i Telefónica, prevista per a la tarda, també ha patit baixes. No hi assistiran ni la vicepresidenta europea Henna Virkkunen, responsable de Sobirania Tecnològica, ni el president de Telefónica, Marc Murtra, fet que evidencia l’impacte internacional del conflicte.
Tecnologia amb valors i aposta per la IA
Tant el rei com el Govern han reivindicat una tecnologia governada per criteris ètics i d’interès públic. Felip VI, durant el sopar inaugural al MNAC, va remarcar la necessitat d’una intel·ligència “ètica i profundament humana”.
Paral·lelament, el ministre Óscar López ha expressat confiança en la candidatura de San Fernando de Henares i Móra la Nova per acollir una futura gigafactoria d’intel·ligència artificial de la UE.