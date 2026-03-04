Robots humanoides: dels expositors del MWC al saló de casa?
- Els robots són atractius i impressionen els congressistes, però poques empreses ofereixen solucions reals
- Les empreses preveuen que en un any o any i mig es començaran a veure robots humanoides a les llars
- Espanya té una capacitat tecnològica en robòtica limitada en comparació amb els Estats Units i la Xina
Al Mobile World Congress d’enguany, els robots —i especialment els humanoides— han deixat de ser una raresa de laboratori exposada o guiada pels passadissos. De fet, ja no es veuen pels passadissos, sinó que han passat als estands. En molts casos, no són l'enèsima novetat, prototip o producte que es llancen al mercat, però sí "el gran reclam". Especialment en els asiàtics, on l’humanoide funciona com a "símbol de poder tecnològic". Hi ha molt d'aparador. I també d’estratègia.
Molt màrqueting, poques solucions aplicables
En aquest context, la frontera entre demostració tecnològica i estratègia comercial és difusa. "Els Estats Units ens han ensenyat que el màrqueting ho guanya tot. En els últims anys, jo crec que el país asiàtic i en particular la Xina, han copiat, millorat i fet maximitzat, optimitzat, tot el que és la part de màrqueting. Això ha coincidit amb la intel·ligència artificial, que està revolucionant i canviant les regles del joc, depenent de què, no es pot utilitzar en determinades coses", afirma Francesco Ferro, CEO de PAL Robotics, una empresa barcelonina que porta més de 20 anys en la indústria de la robòtica.
La clau, segons les companyies, no és el que impressiona a l’estand, sinó el que realment es pot integrar en "solucions i productes reals i útils".
Quan el robot sí que "resol"
L'equilibri entre "autonomia i supervisió humana" és l’aposta de PAL Robotics amb el seu model Tiago Pro, que és com un "operari industrial amb cervell digital i braços de cirurgià".
És una barreja entre un carretiller autònom i un aprenent que mai deixa d’estudiar. Es desplaça sol per la fàbrica com qui coneix de memòria els passadissos de casa seva, però alhora observa, analitza i aprèn de cada tasca que realitza.
Els seus braços robòtics negres estan articulats i no són rígids com els d’una màquina tradicional: les articulacions "elàstiques", els seus moviments són fluids, quasi naturals, com si tingués "músculs" en lloc d’engranatges. A l’estand, es pot provar d’agafar una peça de Lego i muntar un castell. En només 5 minuts, qualsevol congressista n’és capaç.
L’empresa catalana fa quatre anys que desenvolupa el Tiago Pro, que ja va per la segona versió i continua millorant-lo. Permet teleoperació, realitat virtual i navegació autònoma mitjançant sistemes avançats de percepció. El seu preu ronda els 120.000 euros.
Aquesta tecnològica, a més de la recerca, també treballa en la indústria. Per exemple, per a Decathlon. "Nosaltres tenim 200 robots que fan inventari a diari, de forma autònoma. Això és útil i estem treballant perquè facin també més tasques de manipulació", assenyala Ferro.
De l’emmagatzematge al saló de casa
Des del punt de vista de l’assistència, ja hem vist robots en restaurants prenent comanda o servint el menjar. La següent frontera és la llar. I allà, paradoxalment, el robot que més èxit està tenint és el que menys s’assembla a un humà.
La tecnològica Grup Saltó desenvolupa la plataforma SomCare, en ús en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona. "L’objectiu és crear un entorn més segur i previsible. Que la persona que viu sola estigui connectada amb els seus familiars i que, si es detecta una anomalia o un sensor genera una alerta, puguin actuar i atendre-la", explica Roger Duarte, responsable de desenvolupament de negoci del Grup Saltó.
L’empresa, amb seu a Lleida, desenvolupa el programa informàtic de monitoratge. A través d’una plataforma web i una aplicació mòbil, cuidadors familiars o professionals poden accedir a la informació recollida per dispositius instal·lats a la llar: robot assistencial, tensiòmetres, termòmetres, sensors de fum o d’obertura de portes.
Si es detecta una situació de risc, el robot contacta directament amb el servei i permet una "primera intervenció remota".
L’exhibició xinesa i la cursa global
Si a la fira es parla de robots, el referent inevitable és Tesla. Però l’exhibició més impactant de les últimes setmanes va arribar del gegant asiàtic, durant la gala de l’Any Nou Lunar. Allà, startups com Unitree Robotics, Galbot, Noetix i MagicLab van mostrar humanoides capaços d’executar "coreografies i moviments d’alta precisió".
Així, la Xina és avui líder mundial en fabricació d’aquests sistemes. I no és casual. La robòtica humanoide forma part del pla estratègic del Partit Comunista xinès i del seu president, Xi Jinping, dins del programa "IA+", orientat a reforçar la manufactura avançada i sostenir la productivitat davant l’envelliment poblacional.
Europa, al mig
En aquest context, la cursa tecnològica de la robòtica no es lluitada només als laboratoris, sinó també en el terreny geopolític. "La situació no és fàcil. Aquí hi ha dos blocs funcionant ara mateix. Un que per una banda està als Estats Units i per l’altra banda estan els xinesos", afirma Eduardo Gómez de Tostón, CEO d’Alisys Robotics.
Amb gairebé tres dècades de trajectòria, l’empresa ha evolucionat des dels seus inicis com a desenvolupadora de programari fins a l’actualitat, centrada en dissenyar solucions robòtiques a mida, amb especial èmfasi en el desenvolupament de programes per al funcionament dels robots i la implementació d’intel·ligència artificial per controlar-los i optimitzar-los.
"Bàsicament, són capaços d’emular el comportament humà a través de programació. L’objectiu és que resultin familiars en l’entorn en què treballin, ja sigui un entorn més hogareny, un entorn més industrial, no tan disruptius com robots quadrúpedes o robots de rodes o fins i tot braços en solitari; busquen una mica aquesta familiaritat i, a més, busquen ser capaços de simular comportaments complexos típics d’un humà", assenyala César Álvarez, responsable de la part d’Enginyeria d’Alisys.
“És una lluita per l’hegemonia“
El seu CEO, Eduardo Gómez, considera que el nivell d’inversió i esforç que estan desplegant aquestes potències en comparació amb Espanya no té precedents. "És una lluita per l’hegemonia. I al mig està Europa, que jo crec que encara no s’adona de què va la pel·lícula", sosté.
Francesco Ferro, CEO de PAL Robotics, comparteix aquesta inquietud: "El que tenim a Espanya i a Europa és una frustració endèmica per no poder fer el mateix a nivell operatiu. La producció està en perill". I adverteix: "Si perdem la capacitat de produir, perdem operativitat. Europa ha de tenir una estratègia pròpia i col·laborar amb la Xina".
Davant d’aquesta lluita entre blocs, des del Grup Saltó reivindiquen el paper del desenvolupament més "local". "Som conscients que el mercat asiàtic és molt potent en fabricació de dispositius, però creiem que des d’aquí podem fer solucions com la nostra, un desenvolupament de programari orientat a persones grans. Si una solució cobreix necessitats i dona resultats, no has d’anar a l’altra punta del món a buscar-la", afirma Duarte.
Quan arribaran a les nostres cases?
La següent pregunta és el calendari. "En un any o dos tindrem un robot a casa. A la Xina, un robot humanoide costa 6.000 dòlars. Hi ha milers de persones entrenant milers de robots, inventaris d’habilitats, i en el moment en què un aprèn, ho aprenen tots", diu Gómez de Tostón.
“La robòtica permearà“
Però també introdueix una advertència ètica i cultural: "Em preocupa. Els robots que arribaran a les cases estaran fabricats i educats pels xinesos. Vindran amb uns costums, una sobirania cultural… La robòtica permearà".
Ferro, en canvi, rebaixa les expectatives: "Aquest robot a casa, avui per avui, el veig per poder donar auxilis amb determinades aplicacions autònomes i, quan es detecta una anomalia, que hi hagi la possibilitat de teleoperar-lo i actuar, però sempre per mans d’un expert. Hi ha tasques que requereixen experiència humana perquè la IA encara s’equivoca molt, sobretot quan es parla de coses crítiques".
Abans de deixar que els robots entrin a les nostres llars, com faríem amb qualsevol persona, hauríem de qüestionar-nos qui són, què saben i en què pensen; perquè més enllà de la seva aparença humanoide, el que realment importa és el model social, cultural i ètic que duen programat.
I després, convé preguntar-nos què volem que pensin. I qui els ensenyarà a fer-ho.