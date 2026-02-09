El turisme perd pes en l'economia de Barcelona i es manté lluny dels nivells prepandèmia
- El sector turístic assoleix rècord d'ocupats, però encara no ha recuperat la proporció de treballadors que tenia abans de la covid
El turisme ha perdut pes en l'economia de la ciutat de Barcelona si es compara amb les xifres que representava abans de la pandèmia. Segons un estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona, el PIB del sector turístic el 2019 era del 14,1%. En canvi, aquesta taxa només ha assolit el 12,8% l'any 2023, l'últim exercici amb dades disponibles. Malgrat tot, la tendència és alcista i s'ha recuperat del 10% del PIB que es va assolir l'any 2020 amb l'impacte de la pandèmia.
En aquest informe es mostra que el sector turístic ha obtingut un rècord d'ocupats amb 164.510 treballadors, segons les últimes dades disponibles del 2024. Són 13.822 més que l'any anterior (el 2023) i 13.225 que el 2019, previ a la covid-19.
No obstant això, el pes dels treballadors del sector turístic del conjunt d'ocupats de la ciutat encara se situa per sota dels nivells prepandèmia. Si el 2024 els ocupats del sector turístic representaven un 13,5%, el 2019 englobaven a un 13,7% dels treballadors de Barcelona.
Les categories laborals del sector on s'ha incrementat més el nombre de treballadors han estat els serveis de menjar i begudes, els serveis d'allotjament, el comerç al detall i les activitats esportives i d'entreteniment.
El Cercle d'Economia aposta per la qualitat
El Cercle d'Economia aposta per revisar el model turístic de Catalunya per assegurar la seva competitivitat i reforçar la qualitat. En un informe dedicat a la incidència del turisme en la productivitat a l'economia, assenyala que hi ha senyals d'esgotament per continuar creixent en quantitat.
La publicació també apunta a les "debilitats estructurals" del model turístic amb una productivitat inferior a la mitjana i uns salaris per sota del conjunt de l'economia. Però també destaca positivament la contribució a la connectivitat aèria de Barcelona i que molts dels vols que fan investigadors o directius d'empreses són gràcies al turisme de masses.