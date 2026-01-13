El turisme es modera a Catalunya el 2025
- La despesa del turista internacional compensa l’aturada del turisme nacional
- L’aeroport del Prat supera el màxim de capacitat amb 57,5 milions d’usuaris
El turisme continua sent un dels grans motors de l’economia, però el ritme ja no és el mateix, comença a mostrar signes de moderació. Va tancar el 2025 amb un creixement del 2,5%, quatre dècimes per sota de l’increment de l’economia espanyola.
I es nota especialment a Catalunya, la comunitat autònoma on és més visible l’impacte.
Tot i això, les reserves de viatges a Espanya continuen creixent amb força i el sector s’acosta al llindar dels 100 milions de turistes. Hotels, aerolínies i agències preveuen un primer trimestre del 2026 millor que el del 2025 i, de moment, no detecten senyals de desacceleració.
Més turisme estranger, menys nacional
El principal suport del sector és la demanda internacional. El turista estranger ha augmentat la seva despesa un 8% durant el 2025, un fet que permet compensar parcialment l’estancament del mercat intern.
En canvi, el turisme nacional mostra símptomes de cansament. La despesa i les pernoctacions han caigut un 3%. Segons el vicepresident executiu d’Exceltur, Óscar Perellí, els viatges a l’exterior guanyen pes: els pagaments dels espanyols fora del país, recollits pel Banc d’Espanya, han crescut un 11%.
També ho constata el sector de les agències de viatges. El president d’ACAVE, Jordi Martí, assegura que “surt més a compte viatjar fora”, una tendència que ja té efectes visibles, especialment a Barcelona, on el creixement turístic ha estat pràcticament pla, del 0,4%.
Les destinacions de sol i platja continuen liderant les preferències, mentre que el context geopolític i econòmic internacional es manté com un factor clau a tenir en compte.
Rècord històric a l’aeroport del Prat
D'altra banda, l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-el Prat ha tancat el 2025 amb un rècord històric de 57,5 milions de passatgers, un 4,4% més que l’any anterior i per sobre de la seva capacitat màxima teòrica, fixada en 55 milions.
En total, la infraestructura ha gestionat 360.786 operacions, un 3,7% més. Segons Aena, el creixement s’ha concentrat sobretot en les "hores vall", franges tradicionalment menys saturades. El Prat no només supera els registres del 2024, sinó que queda gairebé cinc milions de passatgers per sobre del màxim històric del 2019.