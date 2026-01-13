PSC, ERC i Comuns acorden la nova taxa turística per duplicar-la
- El PSC, Esquerra i els Comuns registren esmenes conjuntes al Parlament per aprovar la nova llei
- L’entesa posa fi a gairebé un any d’incertesa i reobre el debat sobre l’impacte del turisme als territoris més tensionats
El PSC, Esquerra i els Comuns han arribat a un acord polític per tirar endavant la nova taxa turística a Catalunya, després de mesos de negociació i diversos intents fallits d’entesa. Els tres grups han acordat registrar esmenes conjuntes a la cambra catalana perquè la llei es pugui aprovar en les pròximes setmanes i l’increment entri en vigor a abril del 2026. L'augment, però es farà progressiu.
Més ingressos i retorn als barris
Segons la proposta del nou text, el 25 % de la recaptació de l'impost es destinarà a polítiques d'habitatge i el 75% restant al Fons per al Foment del Turisme. La meitat d'aquest percentatge es reserva als municipis o, en el cas de l’Aran, al seu Consell General, als establiments situats en el seu territori, mentre que la resta queda en mans de l’administració de la Generalitat competent en turisme per impulsar polítiques i projectes en aquest àmbit.
D'altra banda, també s'ajustaran les tarifes de l'impost per a diferents tipus d'establiments i localitzacions i s'introdueix la possibilitat de recàrrecs municipals i la gestió d'aquests per part de l'Agència Tributària de Catalunya.
Duplicar imports i marge per a Barcelona
Els detalls finals de l’escala d’imports per categories d’allotjament i per municipis es concretaran en el tràmit parlamentari, però l’objectiu dels impulsors és que el turisme assumeixi una part més gran del cost que genera sobre l’espai públic i els serveis.
Debat obert sobre el model turístic
Tot i l’acord entre PSC, Esquerra i Comuns, el debat sobre el model turístic continua obert i altres formacions mantenen reserves davant l’estratègia d’apujar impostos al visitant. Els promotors de la reforma defensen que la taxa turística és una eina clau per regular l’activitat, compensar els costos que assumeixen les ciutats i avançar cap a un turisme més sostenible.