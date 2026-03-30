566 nous habitatges públics en solars petits de 31 municipis
- La Generalitat signa convenis amb 31 municipis dins del Pla 50.000, amb concursos adaptats a solars petits
- La signatura permet desbloquejar promocions en localitats que no tenen la capacitat tècnica per fer-ho
Nou impuls a la promoció d'habitatge públic, en aquest cas a municipis amb pocs recursos. La Generalitat ha signat convenis amb una trentena de municipis per construir 566 habitatges de protecció oficial. Els ajuntaments han posat a disposició del Govern 42 solars, cadascun amb capacitat màxima per a 20 pisos, per facilitar la implantació de nous projectes.
L’executiu obrirà a finals d’abril un concurs públic per adjudicar la construcció d’aquests edificis. Segons el president Salvador Illa, es prioritzaran empreses locals i petites constructores que sovint no poden accedir a grans licitacions.
Illa ha assegurat que espera poder començar a veure grues als solars a partir de l'octubre. També destaca la importància de la signatura "només com un primer pas", i avança que es pretén arribar a donar cobertura als fins a 200 solars que s'han presentat arreu de Catalunya.
“🏗️ El Govern licitarà abans d’acabar l’abril la construcció de 566 habitatges en solars petits de 31 municipis.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 30, 2026
🗣️ Salvador Illa assegura que "és un primer pas" per engrandir el parc d’habitatge públic català | @RTVECatalunya pic.twitter.com/fXsgn17OSi“
Part del Pla 50.000
Aquesta iniciativa s’emmarca en el Pla 50.000, que té com a objectiu ampliar el parc públic fins a l’any 2030. En total, es licitaran 566 habitatges en 31 municipis, molts d’ells amb pocs recursos tècnics, que han delegat la gestió de concursos en la Generalitat.
Els convenis signats estableixen el marc jurídic per convocar concursos individualitzats, adaptats a cada solar i municipi. La consellera Sílvia Paneque ha destacat que es tracta d’una “nova línia de treball inèdita” que reforça la col·laboració entre administracions per fer créixer el parc públic.
Adjudicació i control dels habitatges
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya supervisarà durant 75 anys el compliment dels projectes. Els ajuntaments hauran d’agilitzar llicències i processos administratius. Pel que fa a l’adjudicació, podran gestionar-la directament o delegar-la, amb criteris de transparència, i podran establir requisits com l’empadronament.