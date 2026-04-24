Ignacio Garriga carrega contra la regularització: "Espanya no és una ONG"
- El secretari general de Vox defensa no contribuir al "separatisme" eliminant el foment del català a l'Aragó
- El diputat al Parlament creu que "s'ha de buscar la fórmula perquè Pujol pugui declarar" a l'Audiència Nacional
El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, ha carregat contra la regularització extraordinària de migrants impulsada pel govern espanyol que ho considera com "l'acte més gran de traïció al poble espanyol". El líder de la formació ha responsabilitzat a Sánchez de voler acollir mig milió de migrants quan hi ha espanyols que "passen gana".
En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2CAT i Ràdio 4, Garriga defensa que "Espanya no és una ONG" i que cal "deportar totes les persones en situació irregular" perquè "els recursos són finits". Segons el diputat al Parlament, s'està donant el missatge "que si vens de manera il·legal, als quatre dies un govern de torn a Espanya et regularitza" i et donarà accés a ajudes i a la sanitat.
"Ignacio Garriga defensa "deportar totes les persones en situació irregular" en comptes de regularitzar la seva situació
Preguntat sobre el pla de deportar a totes les persones en situació irregular amb l'exemple del que està passant als Estats Units, Garriga ha contestat que a Espanya es faria "amb molt de carinyo i amb molta contundència". "No tindrem aquestes imatges nosaltres", ha afegit sobre la fotografia d'una batuda de la policia anti-migratòria al país nord-americà.
Un dels motius per la deportació que dona Vox és que una bona part de la població reclusa és estrangera. "Per un Ahmed honrat no permetrem 400 Mohameds delinqüents", ha esgrimit. També ha assenyalat a totes les persones que viuen al carrer, en tendes de campanya o recullen menjar de la brossa. "Aquesta és la solidaritat i humanitat que defensen el PSOE, el PP i els mitjans de comunicació?", s'ha preguntat.
Ignacio Garriga veu semblances entre les polítiques migratòries de Trump i les propostes de Vox?
Sobre les recents paraules del papa Lleó XIV en defensa de donar un tracte humanitari als immigrants, Garriga defensa que "té tota la raó" i que qui tracta als migrants com a animals són el PP i el PSOE. "Han fet creure aquesta pobra gent que aquí tindran un futur millor", els ha recriminat. A més, també ha afegit que coincideix amb el pontífex en la "necessitat de fronteres" i, per aquest motiu, advoca per "protegir les fronteres perquè això no sigui un autèntic colador".
Defensa de la "prioritat nacional" en ajuts
Una de les mesures que Vox està impulsant en els pactes per formar governs autonòmics amb el PP és la inclusió de la "prioritat nacional" en l'atorgament dels ajuts i els habitatges protegits per donar preferència als espanyols sobre els estrangers. El secretari general de Vox creu que és de "sentit comú" que es concedeixin a "la mestra o el forner, que a algú desconegut, estranger, que acaba d'arribar".
"Els espanyols estan en desavantatge", ha afirmat Garriga. Per això, ha defensat que es valorin més els anys d'empadronament o els antecedents familiars en el municipi, més enllà del criteri de vulnerabilitat i el nombre de fills: "Això generava que molts espanyols estiguessin discriminats en l'accés a ajudes socials i l'accés a habitatge protegit".
Ignacio Garriga diu que "els espanyols estan en desavantatge" a l'hora de rebre ajudes socials
El líder de Vox ha defensat que la mesura "està dins de la legalitat" perquè no es planteja "l'exclusivitat sinó prioritzar a l'espanyol".