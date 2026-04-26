Illa anuncia una reforma de la gestió en l'àmbit de la dependència
- El Govern aprovarà dimarts vinent mesures per simplificar tràmits i agilitar els expedients amb l'objectiu de reduir les llistes d'espera
- Un nou pla, anomenat 'Cura', es fixarà com a prioritat desencallar la situació de més de 18.000 persones que esperen el reconeixement del grau 3
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest diumenge un pla de xoc per reduir les llistes d'espera en l'àmbit de la dependència a Catalunya. A hores d'ara, segons càlculs del mateix executiu, hi ha unes 128.000 persones que esperen la resolució de la seva sol·licitud.
La iniciativa ha estat batejada amb el nom de 'Pla Cura', i com a mesura més immediata pretén agilitar els expedients de les 18.200 persones que el Govern calcula que estan a l'espera que se'ls reconegui el grau 3, el que suposa un grau més sever de dependència.
Segons Illa, és un dels projectes "més importants" que ha posat en marxa el Govern i suposarà la "transformació més ambiciosa" del sistema d'atenció a la dependència 20 anys després de la llei que el va crear.
El pla es basa en la simplificació de tràmits i en la millora dels recursos humans i tecnològics implicats en el procés, del diagnòstic a la valoració del grau de dependència i l'aprovació del PIA (Pla Individual d'Atenció), segons ha explicat en una declaració institucional sense preguntes a l'inici de la segona jornada de la trobada que fa el Govern a Món Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages.
Un sistema col·lapsat
L'objectiu a llarg termini és reduir fins als 60 dies el temps d'espera, una xifra molt inferior als actuals 397 dies i que són el doble del límit que marca la llei aprovada el 2006. El primer pas d'aquesta camí es donarà dimarts vinent quan el Govern té previst aprovar un decret llei de mesures urgents. Un dels canvis més significatius és que a partir d'ara la valoració del grau de dependència i el Pla Individual d'Atenció (PIA) es farà en un sol pas. A més a més, el tràmit podrà iniciar-se al centre d'atenció primària (CAP), on metges i treballadors socials es coordinaran per oferir una atenció més propera.
El 2025 es van registrar 158.000 sol·licituds inicials de dependència, el doble que fa deu anys, i en els dos últims anys el sistema n'ha hagut d’absorbir prop de 20.000 addicionals cada any. Segons el Govern, el sistema actual presenta una "obsolescència informàtica important" i admet que el "tap de sol·licituds és considerable". A hores d'ara hi ha actius 252.000 expedients d'atenció a la dependència que estan rebent 313.779 prestacions o serveis. Ara bé, encara existeixen 128.000 sol·licituds encallades i en alguna fase del procés.
Més coordinació i atenció personalitzada
El nou pla es desplegarà sobe la base d'una prova pilot que ha demostrat la seva eficàcia a Vic, on s'ha impulsat una finestreta única social i sanitària per gestionar tot el procés amb atenció multidisciplinària. El departament de Salut està convençut que la implantació d'aquest model arreu del territori permetrà retallar considerablement els terminis i apropar-se a l'horitzó dels 60 dies màxims d'espera.
Segons càlculs del Govern, el nou pla permetrà passar de 25 Serveis de Valoració de la Dependència a 375 equips d’atenció primària i 107 serveis socials bàsics. El decret que s'aprovarà dimarts també preveu que la valoració del grau de dependència i el Pla Individual d’Atenció (PIA) es facin en una sola visita domiciliària i que les dues qüestions es resolguin en un sol acte administratiu.
Això permetria reduir visites innecessàries i simplificar força tot el procés. La intenció és que un cop la persona disposi d'aquesta resolució pugui començar a cobrar l'ajuda assignada en 15 dies.
L’atenció més personalitzada permetrà detectar els casos més urgents i prioritzar-los en cas que sigui necessari. S'utilitzaran dades clíniques per analitzar els diferents perfils i s'ha previst un “circuit ràpid” per atendre les situacions més complexes: les de grau 3, juntament amb aquelles relacionades amb problemes de salut mental o amb infants implicats. També a cada sol·licitant se li assignarà un referent que l'acompanyarà des del principi fins al final.
Per als casos més greus i que estiguin a l'espera d'un servei, com podria ser haver demanat una plaça de residència o centre de dia, es preveu una prestació substitutòria i transitòria d'uns 200 euros, que és el mínim que marca la llei, que els beneficiaris cobraran fins que se'ls aprovi la sol·licitud.
El pla també inclou més recursos humans, tecnològics i tècnics per aconseguir tramitar 25.000 sol·licituds de valoració addicionals anuals. S'hi hauran de destinar 200 nous professionals i suposarà una aprotació pressupostària addicional de 25 milions d’euros. El Govern utilitzarà per primera vegada una eina informàtica (vSocial) que ajuda a organitzar i compartir la informació dels serveis socials per a tot el procés, amb intel·ligència artificial per gestionar les dades.
Ara bé, el desplegament de tot el model serà progressiu i sota la gestió de la nova Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya. En una primera fase, que va del setembre d'aquest any fins al març del 2027, s'habilitarà per poder ser aplicat a una població propera al milió d'habitants. L'objectiu és que entre el març i el setembre de l'any vinent es pugui estendre per arribar al conjunt de Catalunya.