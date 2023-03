Món possible

58:54



Tres anys després de l'inici de la pandèmia per Covid, ja pocs recorden tot el que vam passar, més enllà dels que ho van patir molt de prop i de forma més greu. Els que difícilment ho podran oblidar són els familiars de residents a geriàtrics. Més de 35 MIL en van prerdre la vida, segons dades d'Amnistia Internacional, que reclama justícia i veritat: que s'investigui què va passar i per què, qui són els culpables, perquè no hi hagi impunitat.

Els familiars de les víctimes demanen que es reobrin els casos arxivats per la Fiscalia. I, sobre tot, que mai més no torni a passar. En parlem amb Víctor Echániz, portaveu de la plataforma Els Estels Silenciats, Júlia Pérez, d'Amnistia Internacional, i el periodista Manuel Rico, autor del llibre "Vergüenza. El escándalo de las residencias".

I al nostre Racó de pensar per a pares i mares, parlem d'adolescents amb la Sílvia Penón.