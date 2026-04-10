Recepta de mousse d'alvocat i cacau: unes postres brutals i saludables
- El Chef Bosquet proposa unes postres originals que uneixen cacau, alvocat i beguda d’ametlles
L'alvocat està de moda i la infinitat de beneficis que aporta el seu consum a l’organisme ho justifiquen. Manté a ratlla el colesterol, té propietats antiinflamatòries, regula els nivells de sucre en sang i augmenta l’absorció de nutrients.
Aquesta fruita conté greixos saludables i fibra, sent beneficiós pel sistema immunitari i digestiu. Si a tot això li afegim els beneficis del cacau pur, que és ric en antioxidants i protegeix el sistema cardiovascular, el resultat són unes postres delicioses i molt saludables.
Pas a pas: una recepta fàcil i ràpida
Extraieu la polpa de l’alvocat i poseu-la en un bol. Afegiu el plàtan tallat, el cacau i la beguda d’ametlles. Ho tritureu tot fins a obtenir una crema fina i homogènia. Repartiu la crema en bols i els deixeu a la nevera 2 hores. Per acabar, serviu amb un toc de sal i fruita seca variada.
Us animeu a tastar-ho?