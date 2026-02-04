El gofre de xocolata saludable del Chef Bosquet
- El Chef Bosquet prepara un gofre de xocolata amb carabassa rostida
- Descobreix més postres saludables a Cuina Brutal, disponible a RTVE Play
L'origen del gofre es remunta a l'Antiga Grècia (1200 aC - 146 aC) amb masses cuinades entre planxes. Tanmateix, la versió més actual d'aquest dolç va començar als monestirs de França i Bèlgica, com a hòsties. Arran d'això es va popularitzar fins al punt de crear-se gremis de gofrers al segle XIII. Avui, el gofre és conegut gràcies a les millores afegides a les receptes, principalment amb l'ou i la farina, i a l'expansió internacional a través d'Exposicions Universals.
El Chef Bosquet prepara a Cuina Brutal un gofre de xocolata sorprenent, fet amb carabassa rostida, ous, farina d’ametlles i cacau pur. Es barregen tots els ingredients i es cuina la massa a la gofrera. Tot plegat es corona amb fruits vermells i fils de xocolata fosa. Un menú saludable i equilibrat que combina ingredients naturals, textures contrastades i sabors intensos, amb receptes senzilles però plenes de personalitat.