El burrito de carn amb pera del Chef Bosquet pas a pas
- El Chef Bosquet prepara un burrito de carn picada amb pera i iogurt grec
Chef Bosquet
El burrito és un plat que té el seu origen a Mèxic, concretament a la frontera amb els Estats Units, a Ciudad Juárez. Una truita grossa de farina de blat envolta un farcit que pot ser carn, formatge, espècies o la combinació d'aquests amb remenats de verdures, per exemple.
El Chef Bosquet prepara com a plat principal a Cuina Brutal un burrito amb carn picada de vedella, ceba, xampinyons i pera ratllada, tot barrejat amb iogurt grec, romesco i cibulet dins d’una coca per a burritos gran. Un àpat complet que juga amb sabors salats i dolços, i que demostra que amb ingredients senzills es poden crear plats plens de contrastos i molt gustosos.