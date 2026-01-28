Enlaces accesibilidad
El burrito de carn amb pera del Chef Bosquet pas a pas

El burrito és un plat que té el seu origen a Mèxic, concretament a la frontera amb els Estats Units, a Ciudad Juárez. Una truita grossa de farina de blat envolta un farcit que pot ser carn, formatge, espècies o la combinació d'aquests amb remenats de verdures, per exemple.

El burrito es caracteritza per la gran versatilitat d'ingredients que el poden farcir.

El burrito de carn amb pera del Chef Bosquet

El Chef Bosquet prepara com a plat principal a Cuina Brutal un burrito amb carn picada de vedella, ceba, xampinyons i pera ratllada, tot barrejat amb iogurt grec, romesco i cibulet dins d’una coca per a burritos gran. Un àpat complet que juga amb sabors salats i dolços, i que demostra que amb ingredients senzills es poden crear plats plens de contrastos i molt gustosos.

