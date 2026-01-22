Enlaces accesibilidad
Broquetes de fruita amb xocolata i mantega de cacauet

  • El Chef Bosquet elabora unes broquetes de fruita amb línies de xocolata i mantega de cacauet
  • Més postres delicioses i saludables a Cuina Brutal, ja disponible a RTVE Play
El Chef Bosquet i les seves broquetes de fruita a 'Cuina Brutal'.
Chef Bosquet
Chef Bosquet

La broqueta s'ha usat tradicionalment per a mantenir un conjunt de carn, peix o verdura unit per rostir-lo o coure'l a la brasa, tot i que existeixen variants per menjar-les a la planxa o fins i tot crues. Una alternativa és utilitzar aquest estri de cuina per acoblar fruita fresca i dolços, inclús ambdues juntes.

Les variants de les broquetes són infinites, depenen de la imaginació del cuiner.

Les broquetes de fruita del Chef Bosquet a 'Cuina Brutal'.

El Chef Bosquet prepara a Cuina Brutal unes broquetes de fruita, concretament maduixes, gerds, kiwi i raïm, decorades amb línies de xocolata negra i mantega de cacauet, amb un toc de menta que aporta frescor. Ideal per tancar qualsevol menú amb una nota dolça i refrescant.

