Broquetes de fruita amb xocolata i mantega de cacauet
- El Chef Bosquet elabora unes broquetes de fruita amb línies de xocolata i mantega de cacauet
- Més postres delicioses i saludables a Cuina Brutal, ja disponible a RTVE Play
Chef Bosquet
La broqueta s'ha usat tradicionalment per a mantenir un conjunt de carn, peix o verdura unit per rostir-lo o coure'l a la brasa, tot i que existeixen variants per menjar-les a la planxa o fins i tot crues. Una alternativa és utilitzar aquest estri de cuina per acoblar fruita fresca i dolços, inclús ambdues juntes.
El Chef Bosquet prepara a Cuina Brutal unes broquetes de fruita, concretament maduixes, gerds, kiwi i raïm, decorades amb línies de xocolata negra i mantega de cacauet, amb un toc de menta que aporta frescor. Ideal per tancar qualsevol menú amb una nota dolça i refrescant.