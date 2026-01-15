Lâ€™aperitiu de formatge crema fÃ cil i rÃ pid que triomfa a qualsevol taula

Enlaces accesibilidad
  • El Chef Bosquet proposa un aperitiu original que uneix formatge crema amb pistatxos, ametlles, dàtils, mango i nabius
  • Tens disponible a RTVE Play un munt de receptes fàcils i saludables de Cuina brutal
En la gastronomia actual, els formatges cremosos s’han convertit en una base essencial per a entrants i aperitius gràcies a la seva textura suau i la seva gran versatilitat culinària. El formatge crema, en particular, destaca per la seva capacitat d’absorbir i equilibrar sabors dolços i salats, actuant com un suport neutre que permet crear combinacions sorprenents sense perdre harmonia. Aquesta manera d’entendre el formatge connecta amb la tradició mediterrània d’acompanyar-lo amb fruits secs i fruita, una fórmula clàssica que aporta contrast, riquesa gustativa i valor nutricional.

Pas a pas: una recepta fàcil i ràpida

En aquest context, el Chef Bosquet proposa un aperitiu original i vistós que reinterpreta aquesta combinació clàssica amb un enfocament modern. La recepta uneix formatge crema amb pistatxos, ametlles, dàtils, mango i nabius secs, tots els ingredients triturats i barrejats fins a obtenir una massa homogènia que es modela en forma de cilindre. Posteriorment, s’arrebossa amb més fruits secs, aconseguint un entrant on la cremositat interior contrasta amb un exterior cruixent, i on els tocs dolços de la fruita equilibren el conjunt. El resultat és una proposta pensada per compartir, fàcil de servir i ideal per sorprendre amb un aperitiu elegant, saborós i ple de matisos. T'animes a provar-ho?

Aperitiu de formatge cremaAperitiu de formatge crema
Ingredients Preparació
  • 150 g Formatge crema natural
  • 50 g Festucs
  • 50 g Ametlles torrades
  • 2 Orellanes
  • 2 Dàtils
  • 15 g Mango dessecat
  • 20 g Nabius secs
  • Pebre
  • Cibulet fresc
  1. Talla tots els fruits secs i les fruites deshidratades, ben picades.
  2. Barreja el formatge crema, dona forma de cilindre i enrotlla en paper film pressionant bé.
  3. Refreda durant 30 minuts al congelador.
  4. Treu del congelador i arrebossa amb la resta de fruits i fruites deshidratades.
