La coliflor gratinada amb llet de coco del Chef Bosquet
- El Chef Bosquet prepara una coliflor gratinada amb llet de coco
- Descobreix més receptes saludables a Cuina Brutal, disponible a RTVE Play
Chef Bosquet
La coliflor és una verdura nutritiva, rica en fibra i amb un baix contingut calòric, ideal per fer dietes, per fer una bona digestió i per la salut cerebral. Pel que fa a l'àmbit culinari, es caracteritza per la seva versatilitat i és un bon substitut dels carbohidrats, ja que pot funcionar com a base d'una pizza o substituir arròs i pasta.
El Chef Bosquet ens presenta un menú nutritiu i saborós amb protagonisme vegetal i un toc reconfortant. Arrenca amb una coliflor gratinada, tendra i especiada: es bull lleugerament, es cobreix amb una barreja de llet de coco, cúrcuma, comí, pebre i all en pols, i s’enforna amb mozzarella fins que queda daurada i cremosa.