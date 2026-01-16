El carpaccio de salmó del Chef Bosquet pas a pas
- El Chef Bosquet prepara un carpaccio de salmó fumat com a entrant
- Descobreix més receptes saludables a Cuina Brutal, disponible a RTVE Play
Chef Bosquet
El carpaccio és un plat típic d'Itàlia de rodanxes molt fines de carn o peix cru amanit normalment amb oli d'oliva, llimona, sal, pebre o formatge parmesà. Sol servir-se com a aperitiu i el seu nom s'inspira en el pintor italià Vittore Carpaccio. L'origen d'aquest plat es troba 1963 al Harry's Bar de Venècia i Giuseppe Cipriani n'és el creador.
El Chef Bosquet prepara a Cuina Brutal un carpaccio de salmó fumat, oli d’oliva aromatitzat amb caiena, alls picats, ruca i sèsam negre. Un entrant lleuger i sofisticat que encaixa en un menú que combini tècniques tradicionals i innovadores, amb contrastos de textures i sabors que sorprenen tant visualment com al paladar.