Babaganuix: El clàssic entrant d’albergínia que triomfa, pas a pas
- El Chef Bosquet transforma l'albergínia en un puré suau creant un entrant delicat i aromàtic
El Chef Bosquet porta a Cuina brutal un entrant elaborat a partir d’albergínia cuita al microones que està guanyant protagonisme en la cuina contemporània per la seva senzillesa i sofisticació alhora: el Babaganuix. Transformada en un puré suau i cremós, l’albergínia es combina amb oli d’oliva verge extra, mantega d’ametlles i un toc de llimona, donant lloc a una base equilibrada i aromàtica que es completa amb sèsam, escames de sal negra i pebre vermell. Aquí tens el pas a pas, fer-ho és molt senzill i requereix molt poc temps!
|Ingredients
|Preparació
|
|
Rapidesa gràcies al microones
Una de les curiositats més destacades del plat és l’ús del microones com a mètode de cocció. Aquesta tècnica permet estovar l’albergínia sense afegir-hi aigua ni greixos, conservant millor el seu gust natural i evitant l’amargor que pot aparèixer amb altres coccions. El resultat és una textura especialment fina, ideal per a purés i cremes.
Tot i el seu caràcter modern, el plat manté vincles clars amb la tradició mediterrània i oriental. Recorda elaboracions clàssiques com els patés d’albergínia, però la substitució del tahini per mantega d’ametlles aporta un matís més suau i lleugerament dolç, adaptat als gustos actuals i a noves intoleràncies o preferències alimentàries.
Aquest entrant s’emmarca dins la tendència creixent de la cuina vegetal, on els ingredients d’origen vegetal esdevenen protagonistes absoluts. Nutricionalment complet, lleuger i elegant, demostra que la creativitat culinària no sempre requereix tècniques complexes, sinó una mirada nova sobre productes quotidians.