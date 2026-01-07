Un snack saludable per picar entre hores: bastons de cigrons
- El Chef Bosquet proposa uns bastonets cruixents de cigrons com a entrant
- Descobreix més receptes saludables a Cuina brutal, disponibles a RTVE Play
Chef Bosquet
Després dels excessos habituals a les festes de Nadal, marcades per grans àpats familiars, cal recuperar ràpidament una alimentació equilibrada. A més, amb la tornada a la feina sovint pot venir la gana entre hores i és fàcil caure en la temptació de picar qualsevol cosa. És per aquest motiu que el Chef Bosquet prepara a 'Cuina Brutal' uns bastons de cigrons que poden servir perfectament com un snack saludable.
El xef tritura els cigrons amb ou, pebre vermell, sal, pebre i romaní. Per fer els bastonets, el cuiner s'ajuda d’una màniga pastissera i els forneja fins que agafin cos. Es poden acompanyar d’un guacamole exprés fet amb alvocat, ceba, tomàquet, llima, coriandre i un toc de chipotle.