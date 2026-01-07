Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Els programes de RTVE Catalunya

Un snack saludable per picar entre hores: bastons de cigrons

  • El Chef Bosquet proposa uns bastonets cruixents de cigrons com a entrant
  • Descobreix més receptes saludables a Cuina brutal, disponibles a RTVE Play
Un snack saludable per picar entre hores: bastons de cigrons
El Chef Bosquet i els seus bastons de cigrons a 'Cuina Brutal'.
Chef Bosquet
Chef Bosquet

Després dels excessos habituals a les festes de Nadal, marcades per grans àpats familiars, cal recuperar ràpidament una alimentació equilibrada. A més, amb la tornada a la feina sovint pot venir la gana entre hores i és fàcil caure en la temptació de picar qualsevol cosa. És per aquest motiu que el Chef Bosquet prepara a 'Cuina Brutal' uns bastons de cigrons que poden servir perfectament com un snack saludable.

Els bastonets de cigrons són un snack ideal per picar entre hores.

Els bastonets de cigrons amb guacamole saludables del Chef Bosquet.

El xef tritura els cigrons amb ou, pebre vermell, sal, pebre i romaní. Per fer els bastonets, el cuiner s'ajuda d’una màniga pastissera i els forneja fins que agafin cos. Es poden acompanyar d’un guacamole exprés fet amb alvocat, ceba, tomàquet, llima, coriandre i un toc de chipotle.

Es noticia: