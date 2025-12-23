Enlaces accesibilidad
Amanida de moniato i formatge cottage: la recepta del Chef Bosquet per recuperar energies

  • El Chef Bosquet prepara una amanida amb proteïna i fibra ideal per menjar després de fer esport
  • Tota mena de receptes saludables a Cuina brutal, disponible a RTVE Play
El Chef Bosquet amb la seva amanida completa de moniato i formatge cottage. RTVE Catalunya
Ingredients Preparació
  • 1 Moniato
  • 200 g Tomàquets cherry rostits
  • 1 Alvocat
  • 200 g Formatge cottage o un altre formatge com el mató
  • 3 Ous a la planxa
  • Sal
  • Aove (oli d'oliva verge extra)
  • Pebre
  • Escames de pebre vermell
  • Sèsam negre
  1. Talla el moniato a daus d'aproximadament 1,5 cm i impregna’l amb sal, pebre i oli.
  2. Talla els tomàquets cherry per la meitat i impregna’ls amb oli, sal i pebre.
  3. Cou durant 15 minuts a 200 °C els tomàquets i moniato separats.
  4. Fes a la planxa entre un i tres ous.
  5. Talla en làmines fines un alvocat.
  6. Per emplatar posa per seccions el moniato, els tomàquets, el formatge i l'alvocat.
  7. Polvoreja pebre, escates de pebre vermell, sèsam negre i cibulet picat.

L'amanida és un plat que, normalment, inicia un menú. Els ingredients que porta solen ser vegetals, lleugers i ideals per obrir l'apetit. Tot i això, la que fa el Chef Bosquet és un plat principal i la prepara amb moniato i formatge cottage.

Amanida de moniato amb cottage

Una amanida de moniato amb formatge cottage llesta per servir. RTVE Catalunya

A Cuina brutal, el xef talla un moniato i tomàquets per ficar-los al forn. Una vegada queden lleugerament cuits, prepara l'amanida amb formatge cottage i alvocat. Això ho fa per parts, el que s'anomena un "emplatat per estacions". Al centre hi posa un ou a la planxa, font de proteïna, que és més saludable que si es cuina fregit.

