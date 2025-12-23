Amanida de moniato i formatge cottage: la recepta del Chef Bosquet per recuperar energies
- El Chef Bosquet prepara una amanida amb proteïna i fibra ideal per menjar després de fer esport
Chef Bosquet
|Ingredients
|Preparació
L'amanida és un plat que, normalment, inicia un menú. Els ingredients que porta solen ser vegetals, lleugers i ideals per obrir l'apetit. Tot i això, la que fa el Chef Bosquet és un plat principal i la prepara amb moniato i formatge cottage.
A Cuina brutal, el xef talla un moniato i tomàquets per ficar-los al forn. Una vegada queden lleugerament cuits, prepara l'amanida amb formatge cottage i alvocat. Això ho fa per parts, el que s'anomena un "emplatat per estacions". Al centre hi posa un ou a la planxa, font de proteïna, que és més saludable que si es cuina fregit.