Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Els programes de RTVE Catalunya

La recepta única d'arròs del Chef Bosquet amb confit d'ànec i aigua de coco

  • Afegeix un nou ingredient al teu arròs amb una combinació de brou i aigua de coco
  • Noves receptes per donar una volta als plats tradicionals a Cuina brutal, disponibles a RTVE Play
La recepta única d'arròs del Chef Bosquet amb confit d'ànec i aigua de coco
El Chef Bosquet emplata l'ànec confitat del seu arròs amb aigua de coco. RTVE Catalunya
Chef Bosquet
Chef Bosquet
Arròs de confit d'ànec amb aigua de cocoArròs de confit d'ànec amb aigua de coco
Ingredients Preparació
  • 1 Confit d'ànec
  • 150 g Arròs rodó
  • 150 g Bolets variats
  • 100 g Puré de tomàquet
  • 1 Litre brou de pollastre
  • 1 Litre d'aigua de coco
  • Sal
  • Aove (oli d’oliva verge extra)
  • 1 Sobre de safrà en pols
  • Pebre vermell dolç
  1. Escalfa el confit d’ànec a la paella i retira'l deixant els sucs.
  2. Afegeix oli i salteja els bolets.
  3. Afegeix pebre vermell, safrà i puré de tomàquet.
  4. Deixa reduir i afegeix el brou de pollastre barrejat amb l’aigua de coco.
  5. Afegeix l’arròs de manera que quedi repartit.
  6. Cuinem l’arròs durant 13 minuts. Afegeix el confit d'ànec.
  7. Cuina l'arròs uns 2 minuts més fins que redueixi al gust.

L'arròs és un ingredient fonamental en la dieta d'una gran part de la població mundial. Es pot bullir o fer sec, però sempre cal controlar les proporcions de sal i líquids quan es cuina. A Cuina brutal, el Chef Bosquet demostra les seves arrels valencianes i prepara un plat amb confit d'ànec i aigua de coco.

Arròs amb confit d'ànec i aigua de coco

Una ració d'arròs i confit d'ànec, cuinat amb aigua de coco. RTVE Catalunya

El primer que fa el xef és escollir un arròs rodó, de qualitat i proximitat. Després combina la carn amb uns bolets saltats per potenciar el seu sabor- Finalment, afegeix safrà, brou abundant i aigua de coco perquè el cereal quedi al punt.

Para todos los públicos Arròs de confit d’ànec i aigua de coco - Cuina brutal - Cuina Brutal | Ver
Cuina brutal - Arròs de confit d’ànec i aigua de coco
Es noticia: