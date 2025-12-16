La recepta única d'arròs del Chef Bosquet amb confit d'ànec i aigua de coco
- Afegeix un nou ingredient al teu arròs amb una combinació de brou i aigua de coco
- Noves receptes per donar una volta als plats tradicionals a Cuina brutal, disponibles a RTVE Play
Chef Bosquet
|Ingredients
|Preparació
L'arròs és un ingredient fonamental en la dieta d'una gran part de la població mundial. Es pot bullir o fer sec, però sempre cal controlar les proporcions de sal i líquids quan es cuina. A Cuina brutal, el Chef Bosquet demostra les seves arrels valencianes i prepara un plat amb confit d'ànec i aigua de coco.
El primer que fa el xef és escollir un arròs rodó, de qualitat i proximitat. Després combina la carn amb uns bolets saltats per potenciar el seu sabor- Finalment, afegeix safrà, brou abundant i aigua de coco perquè el cereal quedi al punt.