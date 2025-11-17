Enlaces accesibilidad
Un wrap d'enciam? Tasta aquesta recepta del Chef Bosquet amb pollastre cruixent!

  • El Chef Bosquet arrebossa el pollastre amb flocs de blat de moro, més saludables que el pa ratllat
  • Tota mena d'opcions saludables de Cuina brutal a RTVE Play
El Chef Bosquet amb un wrap d'enciam fresc amb pollastre cruixent preparat per emplatar. RTVE Catalunya
Ingredients Preparació
  • 1 Pit de pollastre
  • 100 g Flocs de blat de moro sense sucre
  • Sal
  • Comí
  • Pebre
  • Pebre vermell
  • All en pols
  • 1 Ou
  • 2 Fulles grans d'enciam o 4 mitjanes
  • 1 Tomàquet
  • 1 Ceba morada
  1. Tritura els flocs de blat de moro amb sal, all en pols i espècies.
  2. Talla el pit de pollastre en filets.
  3. Passa el pollastre per ou batut i després per la barreja de flocs de blat de moro.
  4. Cuina-lo a la fregidora d’aire durant 10 minuts a 190 °C.
  5. Prepara làmines fines de tomàquet i ceba morada.
  6. Sobre l’enciam, posa-hi el tomàquet, el pollastre i la ceba.
  7. Tanqueu el wrap com si fos una hamburguesa i a gaudir!

El wrap és un plat originari de Califòrnia. En el seu origen, va ser una interpretació del taco mexicà. Consisteix en un farciment embolicat, normalment en una truita de blat o pa pla. Per donar-li una volta, el Chef Bosquet prepara un d'enciam fresc farcit de pollastre cruixent.

Wrap d'enciam farcit de pollastre cruixent

Un wrap d'enciam amb pollastre cruixent, tomàquet i ceba morada. RTVE Catalunya

L'elaboració del xef a Cuina brutal inclou l'enciam cru per embolicar el farcit. A l'hora de preparar el pollastre, s'arrebossa amb flocs de blat de moro, que són més saludables que el pa ratllat sempre que no portin sucres afegits. El wrap queda complet amb unes làmines de tomàquet i ceba morada a dins.

