Un wrap d'enciam? Tasta aquesta recepta del Chef Bosquet amb pollastre cruixent!
- El Chef Bosquet arrebossa el pollastre amb flocs de blat de moro, més saludables que el pa ratllat
Chef Bosquet
|Ingredients
|Preparació
El wrap és un plat originari de Califòrnia. En el seu origen, va ser una interpretació del taco mexicà. Consisteix en un farciment embolicat, normalment en una truita de blat o pa pla. Per donar-li una volta, el Chef Bosquet prepara un d'enciam fresc farcit de pollastre cruixent.
L'elaboració del xef a Cuina brutal inclou l'enciam cru per embolicar el farcit. A l'hora de preparar el pollastre, s'arrebossa amb flocs de blat de moro, que són més saludables que el pa ratllat sempre que no portin sucres afegits. El wrap queda complet amb unes làmines de tomàquet i ceba morada a dins.