La torrada d'ous cremosos del Chef Bosquet pas a pas
- El Chef Bosquet prepara una torrada amb all i tomàquet d'ous remenats amb formatge
- Coneix més receptes versàtils i senzilles de Cuina brutal a RTVE Play
Chef Bosquet
El Chef Bosquet arrenca el menú mediterrani de Cuina brutal amb una torrada d’ous remenats, cuinats lentament amb formatge cremós perquè quedin suaus i melosos, sobre la base clàssica de pa amb all i tomàquet. Un plat senzill i versàtil.
El cuiner ha de remoure els ous constantment mentre es couen perquè es mesclin bé amb el tomàquet i agafin una consistència grumosa i tova. Els ous remenats no tenen un origen geogràfic concret, però sí que es vincula a famílies humils. És un plat universal, antic i comú en moltes cultures, que es pot adaptar a una gran diversitat de gustos i ingredients com la ceba, el pebrot, el tomàquet, el pernil o les patates palla.