El Chef Bosquet prepara una recepta tradicional d'arròs al forn amb costella
- A València és costum menjar arròs al forn amb costella cada dijous, segons el Chef Bosquet
|Ingredients
|Preparació
|
|
L'arròs és un símbol de la gastronomia valenciana a escala internacional. Tot i que és possible que ja estigués present a la zona abans d'Al-Àndalus, van ser els àrabs els qui van estendre i diversificar el seu ús. Més concretament, el que es preparava al forn era una recepta d'aprofitament. El que fa ara el Chef Bosquet és aplicar al plat tocs innovadors amb la incorporació de la costella.
El xef prepara l'arròs a Cuina brutal amb brou abundant perquè no quedi sec. El toc de color el dona, a part d'amb safrà, amb carbassa i tomàquet. A més, afegeix una botifarra negra i costella per aportar la proteïna que completa el plat. Segons ell, la tradició a València és menjar aquest plat cada dijous, tot i això, està deliciós qualsevol dia de la setmana.