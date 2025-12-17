Enlaces accesibilidad
El Chef Bosquet prepara una recepta tradicional d'arròs al forn amb costella

  • A València és costum menjar arròs al forn amb costella cada dijous, segons el Chef Bosquet
  • Més plats que combinen clàssics i innovació de Cuina brutal a RTVE Play
El xef amb una ració servida d'arròs al forn amb costella. RTVE Catalunya
Ingredients Preparació
  • 150 g Carbassa
  • 1 Cap d'alls
  • 1 Tomàquet
  • Safrà, pebre vermell, sal i aove
  • 50 g Puré de tomàquet
  • 200 g Costella ibèrica
  • 1 Botifarra negra
  • 100 g Cigrons cuits
  • 200 g Arròs
  • 400 ml Brou de bullit
  1. Sofregeix la costella i, quan passin 10 minuts, afegeix la carbassa tallada a daus.
  2. Cuina-ho 5 minuts i retira-ho tot de la paella.
  3. Talla el tomàquet per la meitat, marca’l a la paella durant dos minuts i retira'l.
  4. Afegeix els cigrons i l’arròs. Després d’un parell de minuts, afegeix el safrà, el pebre vermell i seguidament el puré de tomàquet.
  5. Redueix la cocció un parell de minuts, afegeix la costella i la carbassa, barreja-ho tot i passa-ho a la cassola.
  6. Col·loca el tomàquet, la botifarra negra i el brou a la cassola.
  7. Fica-ho al forn i cuina-ho a 200 °C durant 20 minuts.

L'arròs és un símbol de la gastronomia valenciana a escala internacional. Tot i que és possible que ja estigués present a la zona abans d'Al-Àndalus, van ser els àrabs els qui van estendre i diversificar el seu ús. Més concretament, el que es preparava al forn era una recepta d'aprofitament. El que fa ara el Chef Bosquet és aplicar al plat tocs innovadors amb la incorporació de la costella.

Arròs al forn amb costelles

L'arròs després de passar pel forn. RTVE Catalunya

El xef prepara l'arròs a Cuina brutal amb brou abundant perquè no quedi sec. El toc de color el dona, a part d'amb safrà, amb carbassa i tomàquet. A més, afegeix una botifarra negra i costella per aportar la proteïna que completa el plat. Segons ell, la tradició a València és menjar aquest plat cada dijous, tot i això, està deliciós qualsevol dia de la setmana.

