Cruixents de pollastre amb maionesa de pebre vermell del Chef Bosquet
- El Chef Bosquet prepara uns cruixents de pollastre arrebossats d’ametlles i blat de moro amb maionesa de pebre vermell
- Troba més receptes delicioses i saludables a RTVE Play
Chef Bosquet
Els cruixents de pollastre tenen una arrel en la popularització del pollastre fregit arrebossat, un plat clàssic i típic del sud dels Estats Units. Els que porten Panko, pa ratllat japonès, tenen els seus orígens a la cuina japonesa, on el pa ratllat és un ingredient clau per aconseguir textures molt cruixents en plats com el tonkatsu.
El Chef Bosquet proposa a 'Cuina brutal' uns cruixents de pollastre arrebossats amb ametlles i flocs de blat de moro, cuits a la fregidora d'aire per aconseguir una textura lleugera i cruixent, servits amb una maionesa casolana de pebre vermell i caiena, que els dona un punt fumat i picant. Un plat que combina nutrició, sabor i plaer, perfecte per escalfar el cos i l’ànima.