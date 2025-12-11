Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Els programes de RTVE Catalunya

Cruixents de pollastre amb maionesa de pebre vermell del Chef Bosquet

  • El Chef Bosquet prepara uns cruixents de pollastre arrebossats d’ametlles i blat de moro amb maionesa de pebre vermell
  • Troba més receptes delicioses i saludables a RTVE Play
Cruixents de pollastre amb maionesa de pebre vermell del Chef Bosquet
Cruixents de pollastre amb maionesa de pebre vermell.
Chef Bosquet
Chef Bosquet

Els cruixents de pollastre tenen una arrel en la popularització del pollastre fregit arrebossat, un plat clàssic i típic del sud dels Estats Units. Els que porten Panko, pa ratllat japonès, tenen els seus orígens a la cuina japonesa, on el pa ratllat és un ingredient clau per aconseguir textures molt cruixents en plats com el tonkatsu.

Cruixents de pollastre amb maionesa de pebre vermell

Els cruixents de pollastre del Chef Bosquet.

El Chef Bosquet proposa a 'Cuina brutal' uns cruixents de pollastre arrebossats amb ametlles i flocs de blat de moro, cuits a la fregidora d'aire per aconseguir una textura lleugera i cruixent, servits amb una maionesa casolana de pebre vermell i caiena, que els dona un punt fumat i picant. Un plat que combina nutrició, sabor i plaer, perfecte per escalfar el cos i l’ànima.

Para todos los públicos Cruixents de pollastre amb maionesa de pebre - Cuina brutal - Cuina Brutal | Veure
Cuina brutal - Cruixents de pollastre amb maionesa de pebre
Es noticia: