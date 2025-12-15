Bastonets de tonyina del Chef Bosquet pas a pas
- Més receptes saludables a Cuina brutal, disponible a RTVE Play
Els fenicis i els romans prop del Mediterrani ja s'alimentaven de la tonyina, i va ser un plat bàsic per als grecs, cartaginesos i àrabs, que van popularitzar-ne la pesca i el processament. En pocs anys, aquest peix es va convertir en un negoci tan important que, fins i tot, a Cartago es va crear una moneda amb la seva efígie.
En l'antiguitat, poetes, filòsofs i cuiners ja van escriure sobre la tonyina, i van oferir-ne consells i receptes. El Chef Bosquet no podia ser menys, així que al programa 'Cuina brutal' prepara uns bastonets al forn, fets amb tonyina en conserva, clara d’ou i formatge mozzarella, tot triturat i enfornat durant uns 15 minuts perquè quedin ben cruixents. Aquests bastonets s'acompanyen amb una salsa fresca de iogurt grec amb cibulet, coriandre, mostassa i un toc de gingebre. Ideals per picar o començar amb bon peu el dinar o el sopar!