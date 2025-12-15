Enlaces accesibilidad
Bastonets de tonyina del Chef Bosquet pas a pas

  • El Chef Bosquet proposa com a entrant uns bastonets de tonyina al forn amb salsa de iogurt
  • Més receptes saludables a Cuina brutal, disponible a RTVE Play
Els fenicis i els romans prop del Mediterrani ja s'alimentaven de la tonyina, i va ser un plat bàsic per als grecs, cartaginesos i àrabs, que van popularitzar-ne la pesca i el processament. En pocs anys, aquest peix es va convertir en un negoci tan important que, fins i tot, a Cartago es va crear una moneda amb la seva efígie.

El Chef Bosquet enforna els bastonets de tonyina perque quedin ben cruixents.

Els bastonets de tonyina al forn del Chef Bosquet a 'Cuina brutal'.

En l'antiguitat, poetes, filòsofs i cuiners ja van escriure sobre la tonyina, i van oferir-ne consells i receptes. El Chef Bosquet no podia ser menys, així que al programa 'Cuina brutal' prepara uns bastonets al forn, fets amb tonyina en conserva, clara d’ou i formatge mozzarella, tot triturat i enfornat durant uns 15 minuts perquè quedin ben cruixents. Aquests bastonets s'acompanyen amb una salsa fresca de iogurt grec amb cibulet, coriandre, mostassa i un toc de gingebre. Ideals per picar o començar amb bon peu el dinar o el sopar!

