Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Els programes de RTVE Catalunya

La recepta fresca i saludable d'amanida de llagostins amb mango del Chef Bosquet

  • El Chef Bosquet dona a l'amanida un toc tropical
  • Més receptes innovadores de Cuina brutal a RTVE Play
La recepta fusió d'amanida de llagostins amb mango del Chef Bosquet.
El Chef Bosquet amb l'amanida de llagostins amb salsa de mango emplatada RTVE Catalunya
Chef Bosquet
Chef Bosquet
Amanida de llagostins amb salsa de mangoAmanida de llagostins amb salsa de mango
Ingredients Preparació
  • 20 Llagostins cuits
  • 4 Raves
  • 1 Ceba tendra
  • 1 Alvocat
  • 1 Pebrot verd italià
  • 200 g Mango
  • Aove
  • Sal i Pebre
  • 1 Culleradeta de mostassa de Dijon
  1. Tritura el mango amb oli, sal, pebre i la mostassa, reserva la salsa
  2. Talla els llagostins a meitats
  3. Talla a làmines fines la ceba tendra, l'alvocat i el pebrot verd i passa-ho a un bol
  4. Barreja amb la salsa
  5. Reparteix als plats i decora amb coriandre picat

El mango s'utilitza molt a la gastronomia del Carib. La seva combinació amb els llagostins converteixen l'amanida que proposa el Chef Bosquet en un àpat internacional. A més, aquesta fruita és refrescant i lleugera, ideal per l'estiu.

Amanida de llagostins amb salsa de mango

L'amanida del Chef Bosquet de llagostins amb salsa de mango RTVE Catalunya

El xef prepara a Cuina brutal un plat que combina vegetals com alvocat, pebrot verd, raves i ceba. A més, per la salsa de mango que lliga tota l'elaboració, afegeix un toc picant amb una culleradeta de mostassa de Dijon. Els llagostins que inclou fan d'aquesta amanida un exemple de fusió culinària!

Es noticia: