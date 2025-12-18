La recepta de barretes saludables de crispetes amb xocolata del Chef Bosquet
- El Chef Bosquet prepara unes barretes de crispetes amb xocolates, un snack saludable molt fàcil de fer
Les crispetes són un aliment que acompanya nits de cinema o bé una marató d’una sèrie de televisió acabada d’estrenar. Tot i semblar un producte modern, els natius americans ja feien explotar el blat de moro fa més de 4.000 anys. Llavors, a més de menjar-se-les, les utilitzaven per ornamentar els seus penjolls. El Chef Bosquet presenta a Cuina Brutal una recepta on aquest ingredient és al centre, juntament amb la xocolata. Es tracta d’unes barretes.
Per dur a terme les barretes de crispetes amb xocolata, primer de tot has de cuinar el blat de moro en una paella. Aquest snack és saludable per si sol, contràriament al que sol creure. La clau, segons el xef, és comprar blat de moro al gra i no utilitzar les bosses prefabricades pel microones, ja que porten massa additius.
Un cop tens totes les crispetes ja cuinades, posa-les en un bol. Aboca-hi la xocolata desfeta prèviament acompanyada amb una mica d’oli de coco. Barreja-ho tot bé fins que totes elles quedin ben impregnades de xocolata. Posa-les en una safata intentant que quedin totes juntes sense forats i fica-les dins del congelador. Deixa-les refredar durant 30 minuts.
Un cop passi el temps, treu la safata del congelador i talla les barretes amb un ganivet amb la mida que més et vingui de gust. Gaudeix d’aquestes postres dolces!